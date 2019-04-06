Ликвидация новых свалок - обязанность регоператора по обращению с ТКО

«Мы сейчас не говорим о накопленных старых свалках. Если мы видим новую образовавшуюся свалку, то должны уведомить владельца земельного участка о том, что тот должен ее убрать. Если он в течение месяца ее не ликвидирует, мы приезжаем и убираем ее сами и выставляем владельцу счет», - уточнил Константин Фрумкин.