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Ликвидация новых свалок - обязанность регоператора по обращению с ТКО

6 апреля 2019, 10:50
Фото: «Наш город»
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами обязан следить за образованием несанкционированных свалок и принимать меры по их ликвидации. До 1 января 2019 года этим вопросом занимались муниципалитеты.
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Тюмень

По словам генерального директора ООО «ТЭО» Константина Фрумкина, с момента начала работы регионального оператора обязанность ликвидации несанкционированного складирования отходов перешла в его обязанности.

Он также пояснил, что региональный оператор будет заниматься ликвидацией только тех свалок, которые будут образовываться вновь.

«Мы сейчас не говорим о накопленных старых свалках. Если мы видим новую образовавшуюся свалку, то должны уведомить владельца земельного участка о том, что тот должен ее убрать. Если он в течение месяца ее не ликвидирует, мы приезжаем и убираем ее сами и выставляем владельцу счет», - уточнил Константин Фрумкин.

По словам генерального директора ООО «ТЭО», сейчас появился конкретный механизм ликвидации свалок.

«Если владелец не убирает свалку, то не нужно муниципалитету или органам надзора подавать на него в судебные органы. Региональный оператор сам ее уберет, а потом пойдет в суд с иском об истребовании денежных средств за очистку территории от мусора», - пояснил Константин Фрумкин

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