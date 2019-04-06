Ликвидация новых свалок - обязанность регоператора по обращению с ТКО

По словам генерального директора ООО «ТЭО» Константина Фрумкина, с момента начала работы регионального оператора обязанность ликвидации несанкционированного складирования отходов перешла в его обязанности.
Он также пояснил, что региональный оператор будет заниматься ликвидацией только тех свалок, которые будут образовываться вновь.
«Мы сейчас не говорим о накопленных старых свалках. Если мы видим новую образовавшуюся свалку, то должны уведомить владельца земельного участка о том, что тот должен ее убрать. Если он в течение месяца ее не ликвидирует, мы приезжаем и убираем ее сами и выставляем владельцу счет», - уточнил Константин Фрумкин.
По словам генерального директора ООО «ТЭО», сейчас появился конкретный механизм ликвидации свалок.
«Если владелец не убирает свалку, то не нужно муниципалитету или органам надзора подавать на него в судебные органы. Региональный оператор сам ее уберет, а потом пойдет в суд с иском об истребовании денежных средств за очистку территории от мусора», - пояснил Константин Фрумкин