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Владельцам угнанных автомобилей разрешили не платить транспортный налог

5 апреля 2019, 07:30
Фото: pixabay.com
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Ранее владельцы таких автомобилей также освобождались от уплаты транспортного налога если их транспортное средство было в статусе разыскиваемых. Помимо этого, кражу машины нужно было подтвердить документом, выдаваемым органами МВД.

Каждый год владельцы угнанных автомобилей должны были подтверждать факт розыска машины, так как транспортный налог начисляется ежегодно. Если же розыск транспортного средства прекращали, а автомобиль так и не удавалось найти, его собственник был обязан снять его с регистрационного учета, чтобы не платить транспортный налог.

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#Новости#Госдума РФ#Угоны машин#Транспортный налог#Наиль Каримов#Общество
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