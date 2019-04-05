Владельцам угнанных автомобилей разрешили не платить транспортный налог

Каждый год владельцы угнанных автомобилей должны были подтверждать факт розыска машины, так как транспортный налог начисляется ежегодно. Если же розыск транспортного средства прекращали, а автомобиль так и не удавалось найти, его собственник был обязан снять его с регистрационного учета, чтобы не платить транспортный налог.