В Заводоуковском районе обнаружен сброс останков крупного рогатого скота

Нарушение ветеринарно-санитарных Правил утилизации биологических отходов влечет наложение штрафа: на граждан — в размере от 4 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей. Данные меры распространяются при захоронении кошек и собак.