В Заводоуковском районе обнаружен сброс останков крупного рогатого скота

Отмечается, что неизвестные произвели сброс останков крупного рогатого скота. На данный момент информация о захоронении направлена в Управление ветеринарии Тюменской области и администрацию района для принятия мер.
Подобный сброс биологических отходов нарушает требования по утилизации тушь животных и приводит к биозагрязнению почв. Возникает опасность распространения различных заболеваний.
Нарушение ветеринарно-санитарных Правил утилизации биологических отходов влечет наложение штрафа: на граждан — в размере от 4 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей. Данные меры распространяются при захоронении кошек и собак.