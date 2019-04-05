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В Заводоуковском районе обнаружен сброс останков крупного рогатого скота

5 апреля 2019, 12:27
Фото: Управление Россельхознадзора
На свалке ТБО специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора обнаружили биологические отходы. Инцидент произошел 4 апреля в районе в Заводоуковском районе.

Отмечается, что неизвестные произвели сброс останков крупного рогатого скота. На данный момент информация о захоронении направлена в Управление ветеринарии Тюменской области и администрацию района для принятия мер.

Подобный сброс биологических отходов нарушает требования по утилизации тушь животных и приводит к биозагрязнению почв. Возникает опасность распространения различных заболеваний.

Нарушение ветеринарно-санитарных Правил утилизации биологических отходов влечет наложение штрафа: на граждан — в размере от 4 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей. Данные меры распространяются при захоронении кошек и собак.

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#Новости#Останки#Свалка#Александр Мязин#Происшествия
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