Тюменские таможенники задержали контрабандиста с чучелами редких животных

Отмечается, что сотрудники ФТС обнаружили у подозреваемого шкуры степных волков, молодых бурых медведей и голову крупного архара. Все животные попадают в перечень объектов Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. Положение действует с 1973 года.