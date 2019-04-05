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Тюменские таможенники задержали контрабандиста с чучелами редких животных

5 апреля 2019, 12:02
Фото: Прес-служба Тюменской таможни
Таможенники в Курганской области при взаимодействии в тюменскими коллегами и сотрудниками ФСБ задержали эксклюзивный товар – чучела редких животных. Их везли из Казахстана.

Отмечается, что сотрудники ФТС обнаружили у подозреваемого шкуры степных волков, молодых бурых медведей и голову крупного архара. Все животные попадают в перечень объектов Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. Положение действует с 1973 года.

Отмечается, что задержание злоумышленника прошло при совместной работе тюменской таможни, пограничников ФСБ, курганской таможни и сотрудников ГИБДД.

В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За контрабанду шкур редких животных ему может грозить до 3 лет лишения свободы или крупный денежный штраф.

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