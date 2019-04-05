Тюменская семья случайно выкинула в мусор миллионы рублей

По словам начальника цеха МСЗ Виктора Загидулина, к ним обратилась семейная пара, которая рассказала, что они случайно выкинули в мусор пакет с деньгами, об этом он заявил в ходе пресс-конференции на тюменском мусоросортировочном заводе.
Как оказалось, тюменцы перевезли мать к себе, а ее квартиру продали. Вырученные деньги хранились в пакете, который перепутали с мусором и случайно выкинули в контейнер, после чего деньги вывезли на мусоросортировочный завод.
Вскоре тюменская семья приехала на мусоросортировочный завод и рассказала работникам о своей ситуации. Чтобы найти деньги им пришлось перерыть 12 тонн мусора. Работа была проделана не зря, деньги все же удалось найти.