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Тюменская семья случайно выкинула в мусор миллионы рублей

5 апреля 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
Тюменской семье пришлось перерыть 12 тонн мусора, чтобы найти случайно выброшенные деньги. По их словам, речь идет о миллионах рублей, точная сумма не называется.
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Тюмень

По словам начальника цеха МСЗ Виктора Загидулина, к ним обратилась семейная пара, которая рассказала, что они случайно выкинули в мусор пакет с деньгами, об этом он заявил в ходе пресс-конференции на тюменском мусоросортировочном заводе.

Как оказалось, тюменцы перевезли мать к себе, а ее квартиру продали. Вырученные деньги хранились в пакете, который перепутали с мусором и случайно выкинули в контейнер, после чего деньги вывезли на мусоросортировочный завод.

Вскоре тюменская семья приехала на мусоросортировочный завод и рассказала работникам о своей ситуации. Чтобы найти деньги им пришлось перерыть 12 тонн мусора. Работа была проделана не зря, деньги все же удалось найти.

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