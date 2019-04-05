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Старики как «балласт». Как планируют избавится от пожилых россиян?

5 апреля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Последние законодательные инициативы, по всей видимости, направлены на сокращение жизни стариков в России. По словам аналитика Андрея Нальгина, главной проблемой бюджета РФ не цены на нефть, а пожилые граждане.

По информации «Новой газеты», это «прямым текстом» следует из бюджетного прогноза до 2036 года - «Старение населения России остаётся главным риском для расходов бюджета».

В ближайшие 16 лет в России увеличится количество пожилых людей старше 60 лет на 5 млн. человек. Для сокращения рисков предлагается ужесточить условия досрочного выхода на пенсию и сокращение социальных льгот, реформа здравоохранения. В частности, россияне должны будут софинансироваться при оказании врачебной помощи.

Очень сложно назвать эту инициативу иначе, как людоедской. У большинства населения страны нет денег на оплату медицинских услуг. Данный факт приведет к снижению уровня жизни стариков в РФ.

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#Новости#Медицина#Пенсионеры#Александр Мязин#Политика
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