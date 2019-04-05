Старики как «балласт». Как планируют избавится от пожилых россиян?

В ближайшие 16 лет в России увеличится количество пожилых людей старше 60 лет на 5 млн. человек. Для сокращения рисков предлагается ужесточить условия досрочного выхода на пенсию и сокращение социальных льгот, реформа здравоохранения. В частности, россияне должны будут софинансироваться при оказании врачебной помощи.