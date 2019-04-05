Несколько тюменских организаций и ИП сменили место дислокации на Омск

Владимир Репин считает, что отток юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из регионов чаще всего приходится на так называемые пустые организации, которые не сдают никакую налоговую отчетность. Они используются для каких-то схем и меняют место дислокации после проверок, уверен начальник управления налоговой службы по Омской области.