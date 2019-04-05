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Несколько тюменских организаций и ИП сменили место дислокации на Омск

5 апреля 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
За последнее время 17 индивидуальных предпринимателей и 11 организаций сменили место своей дислокации с Тюменской на Омскую область.
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Тюмень

Об этом заявил начальник управления налоговой службы по Омской области Владимир Репин, также он рассказал, что из Омской в Тюменскую область переехал бизнес 57 ИП и 13 организаций.

По словам Владимира Репина, миграция бизнеса - это нормальное явление, и она присуща все регионам. В общем и целом массового перетекания бизнеса из Омской области не отмечается, добавил он.

Владимир Репин считает, что отток юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из регионов чаще всего приходится на так называемые пустые организации, которые не сдают никакую налоговую отчетность. Они используются для каких-то схем и меняют место дислокации после проверок, уверен начальник управления налоговой службы по Омской области.

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