Несколько тюменских организаций и ИП сменили место дислокации на Омск

Об этом заявил начальник управления налоговой службы по Омской области Владимир Репин, также он рассказал, что из Омской в Тюменскую область переехал бизнес 57 ИП и 13 организаций.
По словам Владимира Репина, миграция бизнеса - это нормальное явление, и она присуща все регионам. В общем и целом массового перетекания бизнеса из Омской области не отмечается, добавил он.
Владимир Репин считает, что отток юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из регионов чаще всего приходится на так называемые пустые организации, которые не сдают никакую налоговую отчетность. Они используются для каких-то схем и меняют место дислокации после проверок, уверен начальник управления налоговой службы по Омской области.