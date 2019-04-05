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Минтруд готовит план по сокращению числа бедных. Эксперты сомневаются

5 апреля 2019, 12:55
Фото: pixabay.com
Минтруд РФ рассчитывает снизить число бедных в России. За 5 лет показатель должен уменьшится с 13,2% до 6,6%. Эксперты сомневаются в этом.

Предполагается, что этому должно способствовать увеличение минимальной оплаты труда в России. Более того, будет проиндексирована оплата труда работников бюджетной сферы.

Сокращение бедности в стране будет связанно с увеличением индексации пенсий в РФ, темпами превышающими инфляцию. При этом основная часть неимущих людей – семьи с детьми.

В 2019 году в восьми регионах России организовано исследование причин бедности. Планируется выработка мер по экономической и социальной поддержке населения и, в частности, молодых семей.

Между тем за 2018 год аналитики отметили незначительное сокращение бедных слоев населения на 0,2%. Эксперты полагают, что для решения этой проблемы указанных мер явно не достаточно.

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#Новости#Доходы#Минтруда#Александр Мязин#Политика
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