Минтруд готовит план по сокращению числа бедных. Эксперты сомневаются

Предполагается, что этому должно способствовать увеличение минимальной оплаты труда в России. Более того, будет проиндексирована оплата труда работников бюджетной сферы.
Сокращение бедности в стране будет связанно с увеличением индексации пенсий в РФ, темпами превышающими инфляцию. При этом основная часть неимущих людей – семьи с детьми.
В 2019 году в восьми регионах России организовано исследование причин бедности. Планируется выработка мер по экономической и социальной поддержке населения и, в частности, молодых семей.
Между тем за 2018 год аналитики отметили незначительное сокращение бедных слоев населения на 0,2%. Эксперты полагают, что для решения этой проблемы указанных мер явно не достаточно.