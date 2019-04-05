Ирина Медведева возглавит Тюменский медицинский университет

На должность ректора Тюменского медицинского университета комиссия Минздрава аттестовала трех кандидатов, Ирину Медведеву, заведующего кафедрой онкологии с курсом урологии Тюменского ГМУ Павла Зотова и заместителя директора Института непрерывного профессионального развития Тюменского ГМУ Светлану Соловьеву.
Перед выборами составлялась конференция 99 делегатов, каждый из которых позднее получил мандат и бюллетень для голосования.
Делегатами стали члены ученого совета вуза и те, кто был избран на заседаниях кафедр, собраниях работников и обучающихся.
Затем каждый из кандидатов на должность ректора Тюменского медицинского университета получил возможность представить свою предвыборную программу и ответить на вопросы делегатов.
После подсчета всех голосов ректором Тюменского государственного медицинского университета избрана Ирина Медведева, за нее было отдано 92 голоса из 99.