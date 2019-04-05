ГИБДД Тюмени устроило погоню за нетрезвым водителем. Его наказывали 5 раз

Полицейские 3 апреля организовали погоню за нарушителем. Мужчина не подчинился законному требованию об остановке транспортного средства. В результате злоумышленник был задержан, он отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Медицинская экспертиза показала, что задержанный был пьян.
Суд отправил нарушителя под административный арест на 10 суток. Между тем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Органы правопорядка отмечают, что мужчина ранее неоднократно привлекался по данной статье.
С начала текущего года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 1,6 тыс. водителей Тюменской области за вождение в нетрезвом состоянии, из них 262 повторно.