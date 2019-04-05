Что делать в Тюмени вместо того, чтобы сливать в интернет интимные-фото?

La Melincué — аргентинский танго-дуэт, созданный бандонеонистом Даниэлем Рубеном Гомесом и гитаристом Полом Форастьеро. Их репертуар состоит из собственных аранжировок известных танго, вальсов, милонг и произведений аргентинского фольклора. Оркестр исполнит музыку, под которую танцуют на вечерах танго Буэнос-Айреса и всего мира.
Когда: 5 апреля в 21:00
Где: танцевальный клуб «Вдохновение» (ул. Республики, 207)
Стоимость: 500 — 800 рублей
Вечеринка «Fresh Rap Party». В программе – все оттенки hip-hop индустрии в исполнении SACRUM, OSTEOMED, D33STROY, BVNG и TONYSOULJAH.
Когда: 5 апреля в 22:00
Где: КТЗ «Байконур» (ул. Максима Горького, 44/3)
Стоимость: 250 рублей
На Main откроет вечер A.Z.S. и заложит отличное настроение на всю вечеринку, далее Anastaji выступит с своим Birthday-mix, а Matveev и Baev порадуют тебя своей коллекцией виниловых пластинок и потрясающим вкусом.
Miniroom погрузится в легкую атмосферу от Uncle Steppa, Mosquito, далее Corcheebuite отыграет ableton-live-mix, а Anastaji и A.Z.S. подытожат b2b-импровизацией. Приходи получать позитивные эмоции, слушать отличную музыку и, конечно же, танцевать до утра!
Когда: 5 апреля в 23:00
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Стоимость: 150 рублей
Понятная для ребят история про заблудившуюся Машу, которой находчивость помогла вернуться к Бабушке и Дедушке, и Мишу не обидеть. Играют его актеры в особых костюмах и масках образца диснеевских. Выразительная пластика, литературная русская речь делают сказку настоящим событием для начинающих театралов.
Когда: 6 апреля в 12:00
Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)
Стоимость: 200 — 400 рублей
Книжный своп — вечеринка с обменом детскими и взрослыми книгами в хорошем состоянии. Гостей ждут мастер-классы, литературный мини-квиз и чаепитие, а также общение с котиками.
Когда: 6 апреля с 12:00 до 14:00
Где: котокафе «Мурка и Васька» (ул. Харьковская, 85а)
Стоимость: 250 руб./чел. взрослые, 150 руб./чел. дети
Николай Маратканов расскажет о ведении социальных сетей в шоу «Вечерний Ургант», продвижении в соцсетях и коммерческом ведении аккаунтов, а также научит участников планировать и создавать креативный контент.
Когда: 6 апреля в 13:00
Где: пространство «Медиаполис» (ул. Чернышевского, 2а)
Вход свободный!
В программе зажигательные танцы, веселые конкурсы и игры с замечательной Минни Маус. И всё это под «дождем» из серебряной бумаги! Телефон для бронирования: 66-99-72.
Когда: 6 апреля в 15:00
Где: ТРЦ «Остров» (ул. Федюнинского, 67)
Стоимость: 400 рублей
Обсуждаем в теплой дружеской компании. Знакомимся, обмениваемся контактами, общаемся, получаем удовольствие. Требуется регистрация.
Когда: 6 апреля в 16:00
Где: творческое пространство «Звучи» (ул.Харьковская, 85а)
Стоимость: 500 рублей
Константин Майер — сценарист и продюсер нескольких нашумевших и рейтинговых сериалов на канале ТНТ. Предварительная регистрация по ссылке.
Когда: 6 апреля, регистрация в 16:00, старт в 17:00
Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)
Вход свободный
Чокер — модное и очень популярное украшение для шеи. Существует множество вариаций, и каждый привносит в это простое на первый взгляд украшение свою уникальною изюминку. На мастер-классе ты сможешь сделать свой неповторимый чокер и узнаешь, как происходит сборка большинства украшений. Материалы включены в стоимость. Запись по телефону: 46-84-09.
Когда: 6 апреля в 16:00
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)
Стоимость: 500 рублей
На встрече ты можешь получить: приятное и полезное знакомство с интересными людьми; обогащение культурного мира; познание других точек зрения; практику в дискуссии; общение; осознание прочитанного; тренировку эмпатии; навигацию в мире книг; обмен книгами (бумажными и электронными); анализ и оценку информации (как мы можем применить опыт героев в жизни); подарок от организатора.
Тема: Лирика В. Набокова и современная женская лирика
Организатор: Левченко Анна - психолог, человек читающий и анализирующий, опытный путешественник по человеческим мирам, как реальным, так и книжным.
Когда: 6 апреля с 17:00 до 20:00
Стоимость: 500 рублей до 5 апреля и 700 рублей в день мероприятия
Этот спектакль - гимн жизни, чистоте и мужественной силе эмоций, без которых станут страшным склепом, театром масок, и жизнь, и смерть, и искусство… Этот Шекспир – как сказка про вечную любовь. Непричесанный, не классический. Про молодых и для молодых.
Когда: 6 апреля в 18:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 200 — 1000 рублей
MILLENIUM – это когда школьники, передающие по блютузу треки Eminem'a, 50 Cent и Linkin Park взрослеют и ищут в интернете свежие работы XXXTentacion'a, Трэвиса Скотта и Childish Gambino. Приходи и стань свидетелем музыкальных метаморфоз от начала 2000-х до наших дней.
Когда: 6 апреля с 23:00
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Стоимость: 150 рублей
Сказочная история по одноименному произведению Корнея Чуковского раскроется для маленького зрителя совсем с другой стороны. В этой истории родители говорят с детьми на одном языке, вместе отправляются с ними в Африку и спасают доктора Айболита. Рекомендованный возраст просмотра от 3 до 7 лет.
Когда: 7 апреля в 10:00 и 11:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 200 рублей
Кто любит пошевелить мозгами и круто провести время с друзьями? Тогда Квизиум - именно для тебя. Это интеллектуально-развлекательная игра, основанная на логике и смекалке.
Состоит она из 8 туров, в каждом из них – в основном по 6 вопросов. Общая продолжительность мероприятия 2 — 2,5 часа. Чтобы принять участие, нужно: собрать команду 2-10 человек; придумать интересное название; успеть зарегистрироваться. Если ты азартен, и тебе не кайф скучать дома, собирай команду друзей и приходи на игру.
Когда: 7 апреля в 15:30
Где: гриль-бар «Ин да Юса» (ул. Челюскинцев, 10)
Стоимость: 300 рублей с человека
Джазовый комбо с бесперебойной ритм-секцией, усиленной духовой секцией (с саксофоном и тромбоном). Солирует чудесная вокалистка Анастасия Русанова. В новой программе Stage Band - джаз, проверенный временем, классика первой половины 20-го века. Пьесы из репертуара Глена Миллера, Дюка Эллингтона и Ирвина Берлина.
Когда: 7 апреля в 19:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)
Стоимость: 300 — 400 рублей