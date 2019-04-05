Что делать в Тюмени вместо того, чтобы сливать в интернет интимные-фото?

Чокер — модное и очень популярное украшение для шеи. Существует множество вариаций, и каждый привносит в это простое на первый взгляд украшение свою уникальною изюминку. На мастер-классе ты сможешь сделать свой неповторимый чокер и узнаешь, как происходит сборка большинства украшений. Материалы включены в стоимость. Запись по телефону: 46-84-09.