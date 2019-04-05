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Что делать в Тюмени вместо того, чтобы сливать в интернет интимные-фото?

5 апреля 2019, 12:08
Фото: pixabay.com
Концерты, вечеринки, спектакли, книжные посиделки, лекции, мастер-классы, встречи – перечень поводов, чтобы провести эти выходные с пользой.
Сюжет
Афиша

1. Концерт-милонга аргентинского дуэта

La Melincué — аргентинский танго-дуэт, созданный бандонеонистом Даниэлем Рубеном Гомесом и гитаристом Полом Форастьеро. Их репертуар состоит из собственных аранжировок известных танго, вальсов, милонг и произведений аргентинского фольклора. Оркестр исполнит музыку, под которую танцуют на вечерах танго Буэнос-Айреса и всего мира.

Когда: 5 апреля в 21:00

Где: танцевальный клуб «Вдохновение» (ул. Республики, 207)

Стоимость: 500 — 800 рублей

Фото: vk.com/club7372090

2. Вечеринка «F.R.P.»

Вечеринка «Fresh Rap Party». В программе – все оттенки hip-hop индустрии в исполнении SACRUM, OSTEOMED, D33STROY, BVNG и TONYSOULJAH.

Когда: 5 апреля в 22:00

Где: КТЗ «Байконур» (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 250 рублей

Фото: vk.com/httpsvk.comfreshrapparty_5

3. Anastaji's Birthday Party

На Main откроет вечер A.Z.S. и заложит отличное настроение на всю вечеринку, далее Anastaji выступит с своим Birthday-mix, а Matveev и Baev порадуют тебя своей коллекцией виниловых пластинок и потрясающим вкусом.

Miniroom погрузится в легкую атмосферу от Uncle Steppa, Mosquito, далее Corcheebuite отыграет ableton-live-mix, а Anastaji и A.Z.S. подытожат b2b-импровизацией. Приходи получать позитивные эмоции, слушать отличную музыку и, конечно же, танцевать до утра!

Когда: 5 апреля в 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 150 рублей

Фото: vk.com/event180143018

4. Спектакль «Маша и медведь»

Понятная для ребят история про заблудившуюся Машу, которой находчивость помогла вернуться к Бабушке и Дедушке, и Мишу не обидеть. Играют его актеры в особых костюмах и масках образца диснеевских. Выразительная пластика, литературная русская речь делают сказку настоящим событием для начинающих театралов.

Когда: 6 апреля в 12:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 200 — 400 рублей

Фото: vk.com/club_tyumenpuppets

5. Книжный своп в котокафе

Книжный своп — вечеринка с обменом детскими и взрослыми книгами в хорошем состоянии. Гостей ждут мастер-классы, литературный мини-квиз и чаепитие, а также общение с котиками.

Когда: 6 апреля с 12:00 до 14:00

Где: котокафе «Мурка и Васька» (ул. Харьковская, 85а)

Стоимость: 250 руб./чел. взрослые, 150 руб./чел. дети

Фото: vk.com/kotokafemiv

6. Лекция с Николаем Мараткановым

Николай Маратканов расскажет о ведении социальных сетей в шоу «Вечерний Ургант», продвижении в соцсетях и коммерческом ведении аккаунтов, а также научит участников планировать и создавать креативный контент.

Когда: 6 апреля в 13:00

Где: пространство «Медиаполис» (ул. Чернышевского, 2а)

Вход свободный!

Фото: vk.com/mediapolis72

7. Серебряная WOW-вечеринка в «Стране Чудес»

В программе зажигательные танцы, веселые конкурсы и игры с замечательной Минни Маус. И всё это под «дождем» из серебряной бумаги! Телефон для бронирования: 66-99-72.

Когда: 6 апреля в 15:00

Где: ТРЦ «Остров» (ул. Федюнинского, 67)

Стоимость: 400 рублей

Фото: https://vk.com/stranachydes72

8. Кинопросмотр и обсуждение фильма «Джой»

Обсуждаем в теплой дружеской компании. Знакомимся, обмениваемся контактами, общаемся, получаем удовольствие. Требуется регистрация.

Когда: 6 апреля в 16:00

Где: творческое пространство «Звучи» (ул.Харьковская, 85а)

Стоимость: 500 рублей

Фото: vk.com/zvuchiiiru

9. Творческая встреча с Константином Майером

Константин Майер — сценарист и продюсер нескольких нашумевших и рейтинговых сериалов на канале ТНТ. Предварительная регистрация по ссылке.

Когда: 6 апреля, регистрация в 16:00, старт в 17:00

Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)

Вход свободный

Фото: vk.com/mediapolis72

10. Мастер-класс «Многослойный чокер»

Чокер — модное и очень популярное украшение для шеи. Существует множество вариаций, и каждый привносит в это простое на первый взгляд украшение свою уникальною изюминку. На мастер-классе ты сможешь сделать свой неповторимый чокер и узнаешь, как происходит сборка большинства украшений. Материалы включены в стоимость. Запись по телефону: 46-84-09.

Когда: 6 апреля в 16:00

Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 500 рублей

Фото: vk.com/5ugolok

11. Встреча Изба_Читальня

На встрече ты можешь получить: приятное и полезное знакомство с интересными людьми; обогащение культурного мира; познание других точек зрения; практику в дискуссии; общение; осознание прочитанного; тренировку эмпатии; навигацию в мире книг; обмен книгами (бумажными и электронными); анализ и оценку информации (как мы можем применить опыт героев в жизни); подарок от организатора.

Тема: Лирика В. Набокова и современная женская лирика

Организатор: Левченко Анна - психолог, человек читающий и анализирующий, опытный путешественник по человеческим мирам, как реальным, так и книжным.

Когда: 6 апреля с 17:00 до 20:00

Стоимость: 500 рублей до 5 апреля и 700 рублей в день мероприятия

Фото: pixabay.com

12. Спектакль «Ромео и Джульетта»

Этот спектакль - гимн жизни, чистоте и мужественной силе эмоций, без которых станут страшным склепом, театром масок, и жизнь, и смерть, и искусство… Этот Шекспир – как сказка про вечную любовь. Непричесанный, не классический. Про молодых и для молодых.

Когда: 6 апреля в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 1000 рублей

Фото: «Наш город»

13. Вечеринка «MILLENIUM»

MILLENIUM – это когда школьники, передающие по блютузу треки Eminem'a, 50 Cent и Linkin Park взрослеют и ищут в интернете свежие работы XXXTentacion'a, Трэвиса Скотта и Childish Gambino. Приходи и стань свидетелем музыкальных метаморфоз от начала 2000-х до наших дней.

Когда: 6 апреля с 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 150 рублей

Фото: vk.com/milleniumnight

14. Спектакль «Бармалей»

Сказочная история по одноименному произведению Корнея Чуковского раскроется для маленького зрителя совсем с другой стороны. В этой истории родители говорят с детьми на одном языке, вместе отправляются с ними в Африку и спасают доктора Айболита. Рекомендованный возраст просмотра от 3 до 7 лет.

Когда: 7 апреля в 10:00 и 11:00

Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 рублей

Фото: vk.com/theatre_angagement

15. Квизиум по «Игре престолов»

Кто любит пошевелить мозгами и круто провести время с друзьями? Тогда Квизиум - именно для тебя. Это интеллектуально-развлекательная игра, основанная на логике и смекалке.

Состоит она из 8 туров, в каждом из них – в основном по 6 вопросов. Общая продолжительность мероприятия 2 — 2,5 часа. Чтобы принять участие, нужно: собрать команду 2-10 человек; придумать интересное название; успеть зарегистрироваться. Если ты азартен, и тебе не кайф скучать дома, собирай команду друзей и приходи на игру.

Когда: 7 апреля в 15:30

Где: гриль-бар «Ин да Юса» (ул. Челюскинцев, 10)

Стоимость: 300 рублей с человека

Фото: vk.com/indausa_official

16. Джазовый концерт «Stage Band»

Джазовый комбо с бесперебойной ритм-секцией, усиленной духовой секцией (с саксофоном и тромбоном). Солирует чудесная вокалистка Анастасия Русанова. В новой программе Stage Band - джаз, проверенный временем, классика первой половины 20-го века. Пьесы из репертуара Глена Миллера, Дюка Эллингтона и Ирвина Берлина.

Когда: 7 апреля в 19:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Стоимость: 300 — 400 рублей

Фото: vk.com/fabric_movie
#Афиша#Тюменская область#Тюмень#Карточки#Радик Енчу
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