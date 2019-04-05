Более 700 млн. рублей получат фермеры региона на посевную компанию

На данный момент ведётся работа по согласованию и разработке документации для получения денежных выплат. В общей сложности сотрудникам агрохолдингов и фермерам предстоит засеять более 1 млн. гектар пашни. Проводится необходимая проверка семян на кондиционность, в среднем этот показатель равен 55%.