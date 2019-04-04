ВКонтакте анонсирует первых артистов VK Fest 2019

На фестиваль традиционно приглашаются артисты, которых чаще всего слушали пользователи ВКонтакте за последнее время. Например, романтичный рэпер CYGO — автор песни Panda E, известной многим как «песня про гепарда» и ставшей самой прослушиваемой в 2018 году в сервисах VK Music и BOOM. Также в лайн-апе — Тима Белорусских, чей взлёт на вершины чартов с «Мокрыми кроссами» и «Незабудкой» оказался одним из самых стремительных в русскоязычной поп-музыке. На фестивале выступит и хип-хоп дуэт HammAli & Navai, чей альбом JANAVI стал №1 по количеству прослушиваний в экосистеме VK и BOOM по итогам года.