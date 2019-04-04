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В Тюмени нашли водителя, сбившего девушку на переходе

4 апреля 2019, 05:04
Фото: Скриншот с видео
Сотрудники ГИБДД нашли водителя автомобиля Volkswagen Passat, который 26 марта сбил девушку у Цветного бульвара и скрылся с места ДТП. Госавтоинспекция просила помочь в розыске автомобилиста, однако на их призыв никто не откликнулся.
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Тюмень

ДТП произошло 26 марта возле Цветного бульвара в центре Тюмени. Автомобиль Volkswagen Passat светлого цвета сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места аварии, в результате ДТП пострадавшая получила травму ноги.

Наезд на человека зафиксировала камера видеонаблюдения, также ДТП снимали на свои телефоны очевидцы, однако никто из них так и не откликнулся на призыв о помощи инспекторов ГИБДД поделиться вещественным доказательством.

Автомобилиста удалось задержать изучив материалы с камер автоматической фотовидеофиксации. Им оказался 56-летний мужчина, который даже на суде не сознался в наезде на девушку.

Нарушителя суд приговорил к 7 суткам административного ареста за оставление места ДТП.

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