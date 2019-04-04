nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени 4 долгостроя. Окончания работ ждут около 200 дольщиков

4 апреля 2019, 11:40
Фото: ЖК «Хаус-клуб»
В Тюменской области зарегистрировано 6 долгостроев, окончание строительства ждут 220 дольщиков. Строительство объектов находится на контроле ГСУ и прокуратуры региона.

Известно, что 4 дома расположены в Тюмени, два других в Тобольске и Винзилях. Отмечается, что сроки сдачи данных домов постоянно откладываются, но не останавливаются. В частности элитный ЖК «Хаус-клуб» должен был вводиться в эксплуатацию в 2018 году, но дату перенесли на третий квартал текущего года.

Строители ЖК отмечают, что они не могут заключить договор с водоканалом. Есть и финансовые проблемы связанные с поручительством по кредиту ЗАО, которое в настоящее время не оплачивает свои обязательства.

Подобные проблемы и у других застройщиков Тюменской области. В частности, ряд строительных компаний пытаются уладить проблемы с разрешительной документацией.

Между тем отмечаются результаты работы с застройщиками. Одним из них является ввод ЖК Fifty-Fifty, который изначально планировали сдать в 2013 году, но строительство затянулось до 2019 года. В общей сложности были защищены интересы 124 дольщиков.

Сложнее обстоит дело в Винзилях – там в отношении директора возбуждено дело о мошенничестве.

Материалы по теме
Минстрой: «проблема обманутых дольщиков остается одной из самых актуальных»
#Новости#Дольщики#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25