В Тюмени 4 долгостроя. Окончания работ ждут около 200 дольщиков

Известно, что 4 дома расположены в Тюмени, два других в Тобольске и Винзилях. Отмечается, что сроки сдачи данных домов постоянно откладываются, но не останавливаются. В частности элитный ЖК «Хаус-клуб» должен был вводиться в эксплуатацию в 2018 году, но дату перенесли на третий квартал текущего года.