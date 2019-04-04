В Тюмени 4 долгостроя. Окончания работ ждут около 200 дольщиков

Известно, что 4 дома расположены в Тюмени, два других в Тобольске и Винзилях. Отмечается, что сроки сдачи данных домов постоянно откладываются, но не останавливаются. В частности элитный ЖК «Хаус-клуб» должен был вводиться в эксплуатацию в 2018 году, но дату перенесли на третий квартал текущего года.
Строители ЖК отмечают, что они не могут заключить договор с водоканалом. Есть и финансовые проблемы связанные с поручительством по кредиту ЗАО, которое в настоящее время не оплачивает свои обязательства.
Подобные проблемы и у других застройщиков Тюменской области. В частности, ряд строительных компаний пытаются уладить проблемы с разрешительной документацией.
Между тем отмечаются результаты работы с застройщиками. Одним из них является ввод ЖК Fifty-Fifty, который изначально планировали сдать в 2013 году, но строительство затянулось до 2019 года. В общей сложности были защищены интересы 124 дольщиков.
Сложнее обстоит дело в Винзилях – там в отношении директора возбуждено дело о мошенничестве.