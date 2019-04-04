В планах «ТЭО» – переработка пищевых отходов

Пока пищевые отходы вывозятся на полигон. Однако, существуют технологии их компостирования и производства технического грунта.
«Мы сейчас обсуждаем эту идею с правительством Тюменской области, активно занимаемся изучением вопроса. Будем предлагать планы по ее внедрению. Это требует определенных затрат, прорабатываем вопрос сертификации грунта. Но во всем мире он используется при строительстве, благоустройстве парков, скверов, садов. Мы видим перспективы его использования при рекультивации наших полигонов», - поделился планами Константин Фрумкин.
По словам генерального директора ООО «ТЭО», для этого потребуются дополнительные оборудованные площадки с твердым покрытием.
Отметим, что открытый в прошлом году завод по сортировке ТКО уже реализует первые партии вторсырья на открытых пробных аукционах. Деньги, полученные от реализации, будут учтены при расчете тарифа на обращение с ТКО в следующем периоде.