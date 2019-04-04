В планах «ТЭО» – переработка пищевых отходов

«Мы сейчас обсуждаем эту идею с правительством Тюменской области, активно занимаемся изучением вопроса. Будем предлагать планы по ее внедрению. Это требует определенных затрат, прорабатываем вопрос сертификации грунта. Но во всем мире он используется при строительстве, благоустройстве парков, скверов, садов. Мы видим перспективы его использования при рекультивации наших полигонов», - поделился планами Константин Фрумкин.