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В областной столице 4 апреля пройдет детский марш «Тюмень без ДТП»

4 апреля 2019, 07:30
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Сегодня, 4 апреля, в областной столице состоится детский марш «Тюмень без ДТП», в нем примут участие более двух тысяч школьников. Шествие возглавит глава города Руслан Кухарук.
Сюжет
Дети

Цель шествия - призвать детей и взрослых к вежливости на дорогах и обеспечению безопасности. Участники колонны будут одеты в желтые жилеты, они пройдут по тротуарам основных улиц города с призывами «Тюмень без ДТП» и «Россия без ДТП».

Только с начала текущего года на дорогах Тюменской области произошло 75 аварий с участием детей, в них пострадало 83 ребенка, один погиб. За тот же период 2017 года в регионе было почти на треть меньше ДТП с участием детей.

По статистике, большинство пострадавших в ДТП детей в Тюменской области были пассажирами автомобилей, однако с наступлением тепла в регионе возрастает риск дорожных происшествий с участием юных велосипедистов и водителей мототехники.

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