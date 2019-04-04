«ТЭО» установит в Тюмени 1,2 тыс. контейнеров по просьбам жителей

«С начала лета прошлого года проделана большая работа по анализу потребности в местах по сбору мусора. Тогда мы начали объезды территории города Тюмени совместно с региональным департаментом недропользования и экологии, органами местного самоуправления, инициативными группами, чтобы у нас у всех была возможность определиться с дополнительными потребностями в контейнерах и местах их размещения. И сейчас мы уже видим конкретные результаты этой работы. Установлены новые контейнеры в Калининском округе Тюмени, охватываем Центральный, в частности, поселок Березняки», — рассказала Светлана Петренко.