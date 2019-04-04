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«ТЭО» установит в Тюмени 1,2 тыс. контейнеров по просьбам жителей

4 апреля 2019, 05:36
Фото: «Наш город»
В планах тюменского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТЭО» — установка около 1,2 тыс. новых контейнеров в областной столице. Об этом журналистам во время пресс-тура рассказала заместитель генерального директора компании Светлана Петренко.
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Тюмень

«ТЭО» продемонстрировало места размещения новых контейнеров в удаленных городских районах. В Березняках компания установила новые пластиковые баки на площадках, определенных муниципалитетом и жителями.

«С начала лета прошлого года проделана большая работа по анализу потребности в местах по сбору мусора. Тогда мы начали объезды территории города Тюмени совместно с региональным департаментом недропользования и экологии, органами местного самоуправления, инициативными группами, чтобы у нас у всех была возможность определиться с дополнительными потребностями в контейнерах и местах их размещения. И сейчас мы уже видим конкретные результаты этой работы. Установлены новые контейнеры в Калининском округе Тюмени, охватываем Центральный, в частности, поселок Березняки», — рассказала Светлана Петренко.

По ее словам, подготовительная работа подошла к завершающей стадии не только в областном центре. В других населенных пунктах области стали появляться новые баки.

«Прежде всего, мы прислушиваемся к мнению местных жителей, и если появится необходимость поменять месторасположение, то на этом этапе мы сможем это сделать. Будем рады любой обратной связи от жителей. В ближайшей перспективе планируем разместить в Тюмени порядка 1 200 контейнеров, и эта цифра не итоговая, она может быть изменена», — уточнила Светлана Петренко.

Заместитель генерального директора «ТЭО» утверждает, что в зимний период лучше всего зарекомендовали себя пластиковые контейнеры. В них, по сравнению с металлическими, намерзает меньше льда. Они проще в обслуживании и меньше забиваются осадками, их проще мыть, очищать от грязи и мусора.

«Стоимость контейнера от закупки к закупке немного меняется. Но обычно она не превышает 10 600 рублей, с учетом доставки. Металлический контейнер стоит в два раза дороже», — уточнила Светлана Петренко.

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