Сказка «Конек-горбунок» поможет тюменцам сделать бизнес на шоколадках

Производители отмечают, что для производства партии было закуплено новое оборудование и наладили технологический процесс. Фабрика будет поставлять в тюменские магазины продукцию с шестью разными вкусами - горький, молочный шоколад и четыре вида различных добавок в шоколад. Для реализации действуют магазины фабрики.
По словам Артюхова, «важно, чтобы Тюменская область воспринималась как родина "Конька-горбунка" и великого сибирского сказочника Петра Ершова».
Русский поэт Пётр Ершов родился в 1815 году в Тобольской губернии. Его сказка «Конек-горбунок» была выпущена отдельной книгой в 1834 году. Есть мнение, что данное произведение помог написать Александр Сергеевич Пушкин.