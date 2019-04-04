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Сказка «Конек-горбунок» поможет тюменцам сделать бизнес на шоколадках

4 апреля 2019, 11:14
Фото: ТРО ЕР
В Тюмени началось производство ершовского шоколада. Большая часть сладостей украшается главными героями сказки «Конек-горбунок».
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Тюмень

Производители отмечают, что для производства партии было закуплено новое оборудование и наладили технологический процесс. Фабрика будет поставлять в тюменские магазины продукцию с шестью разными вкусами - горький, молочный шоколад и четыре вида различных добавок в шоколад. Для реализации действуют магазины фабрики.

По словам Артюхова, «важно, чтобы Тюменская область воспринималась как родина "Конька-горбунка" и великого сибирского сказочника Петра Ершова».

Русский поэт Пётр Ершов родился в 1815 году в Тобольской губернии. Его сказка «Конек-горбунок» была выпущена отдельной книгой в 1834 году. Есть мнение, что данное произведение помог написать Александр Сергеевич Пушкин.

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#Новости#Производство#Сказки#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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