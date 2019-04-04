Сказка «Конек-горбунок» поможет тюменцам сделать бизнес на шоколадках

Производители отмечают, что для производства партии было закуплено новое оборудование и наладили технологический процесс. Фабрика будет поставлять в тюменские магазины продукцию с шестью разными вкусами - горький, молочный шоколад и четыре вида различных добавок в шоколад. Для реализации действуют магазины фабрики.