nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Россия» признана одним из лучших региональных перевозчиков Европы

4 апреля 2019, 06:03
Фото: rossiya-airlines.com
Авиакомпания «Россия» вошла в рейтинг портала Tripadvisor как один из лучших региональных европейских операторов.

Международный сервис для путешественников и заказа авиабилетов Tripadvisor презентовал рейтинг лучших авиакомпаний мира. В него вошли перевозчики, получившие высокие отзывы пользователей сайта со всего мира.

Первой российской авиакомпанией, включенной в рейтинг, стала «Россия», входящая в группу «Аэрофлот». Компанию пользователи хвалят за качественный сервис как на земле, так и на борту, а также за внимательных сотрудников.

В лидерах рейтинга оказались Singapore Airlines, Qatar Airways и тайваньский перевозчик EVA Air. Среди лучших мировых авиакомпаний пользователи Tripadvisor отметили также Emirates, Japan Airlines и других игроков.

Авиакомпания «Россия» является одним из ведущих авиаперевозчиков страны. Оператор последовательно улучшает качество обслуживания клиентов. Например, ранее сообщалось о полном обновлении бортового меню на многих направлениях. Также пассажирам во время полета доступны развлекательные сервисы через бортовую и стриминговую системы развлечений.

Нынешней весной и летом авиакомпания совершает полеты по 122 направлениям внутри России и за рубеж. Рейсы выполняются на комфортабельных самолетах Boeing 777–300, Boeing 777–300ER, Boeing 747, Boeing 737, Airbus А320 и Airbus А319.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25