«Россия» признана одним из лучших региональных перевозчиков Европы

Международный сервис для путешественников и заказа авиабилетов Tripadvisor презентовал рейтинг лучших авиакомпаний мира. В него вошли перевозчики, получившие высокие отзывы пользователей сайта со всего мира.
Первой российской авиакомпанией, включенной в рейтинг, стала «Россия», входящая в группу «Аэрофлот». Компанию пользователи хвалят за качественный сервис как на земле, так и на борту, а также за внимательных сотрудников.
В лидерах рейтинга оказались Singapore Airlines, Qatar Airways и тайваньский перевозчик EVA Air. Среди лучших мировых авиакомпаний пользователи Tripadvisor отметили также Emirates, Japan Airlines и других игроков.
Авиакомпания «Россия» является одним из ведущих авиаперевозчиков страны. Оператор последовательно улучшает качество обслуживания клиентов. Например, ранее сообщалось о полном обновлении бортового меню на многих направлениях. Также пассажирам во время полета доступны развлекательные сервисы через бортовую и стриминговую системы развлечений.
Нынешней весной и летом авиакомпания совершает полеты по 122 направлениям внутри России и за рубеж. Рейсы выполняются на комфортабельных самолетах Boeing 777–300, Boeing 777–300ER, Boeing 747, Boeing 737, Airbus А320 и Airbus А319.