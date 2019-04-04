Областной форум «Семья» приглашает к участию родителей «особенных детей»

Эксперты отмечают, что когда ребенок с ОВЗ становится подростком, очень важно включать его в различные виды деятельности. Поэтому на одной из обучающих лекций специалисты центра «Семья» расскажут, чем они могут быть полезны родителям. В завершении работы секции можно будет узнать о финансовой поддержке, льготах и субсидиях, которые могут получить семьи, воспитывающие детей с ОВЗ.