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Областной форум «Семья» приглашает к участию родителей «особенных детей»

4 апреля 2019, 12:48
На IV Областном форуме «Семья» вновь пройдёт блок обучающих лекций для родителей. Взрослым расскажут о психологии подростков, взаимодействии с государством при получении льгот и многом другом.
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Дети

Одна из секций будет посвящена родителям особенных детей. Секция «Особый ребенок» в этом году построена так, чтобы каждая семья, воспитывающая детей с ограниченными возможностями здоровья, получила нужную и полезную информацию вне зависимости от возраста их ребенка.

«Когда в семье появляется такой ребенок, родителям необходима огромная психологическая поддержка, информирование о том, где можно на ранних этапах получить реабилитационную помощь, — рассказывает организатор форума „Семья“, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. — Именно об оказании ранней помощи и будет первый доклад. После взрослым расскажут о возможностях дошкольного и школьного обучения; о том, в каких учреждениях ребенок может получать образовательные услуги».

Эксперты отмечают, что когда ребенок с ОВЗ становится подростком, очень важно включать его в различные виды деятельности. Поэтому на одной из обучающих лекций специалисты центра «Семья» расскажут, чем они могут быть полезны родителям. В завершении работы секции можно будет узнать о финансовой поддержке, льготах и субсидиях, которые могут получить семьи, воспитывающие детей с ОВЗ.

Чрезвычайно важно доносить до родителей информацию обо всех имеющихся возможностях, в частности, организациях, которые активно включены в процесс развития детей с ОВЗ любого возраста, ведь в «гонке», состоящей из реабилитационных занятий, родители лишены этих знаний, уверена модератор секции, руководитель АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты» Наталия Ситова. Также, не в полном объеме родители знают обо всех льготах и финансовой поддержке.

Полное расписание IV Областного форума «Семья» можно посмотреть по ссылке. Участие в нем бесплатное.

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