В Тюменской области гендиректор предприятия задолжал сотрудникам зарплату

Прокуратура выявила это в ходе проверки.
Сообщается, что в период с июля 2018 по январь 2019 года гендиректор не выплатил зарплату пяти работникам предприятия.
Сумма задолженности составила 295 тыс. рублей.
Прокуратура внесла представление в адрес руководителя фирмы об устранении нарушений. Сами материалы проверки прокуратура направляла следователям. Они и возбудили уголовное дело.
Ситуацию контролирует надзорное ведомство.
Коммерсанту грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы до трех лет или тюрьма на такой же срок.
Компания расположена в поселке Боровский. Занимается добычей торфа.