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В Тюменской области гендиректор предприятия задолжал сотрудникам зарплату

3 апреля 2019, 07:32
Фото: pixabay.com
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ОАО «Боровое торфопредприятие» Алексея Смирнова. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе региональной прокуратуры, ему инкриминируют полную невыплату зарплаты сотрудникам свыше двух месяцев.
Сюжет
Тюмень

Прокуратура выявила это в ходе проверки.

Сообщается, что в период с июля 2018 по январь 2019 года гендиректор не выплатил зарплату пяти работникам предприятия.

Сумма задолженности составила 295 тыс. рублей.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя фирмы об устранении нарушений. Сами материалы проверки прокуратура направляла следователям. Они и возбудили уголовное дело.

Ситуацию контролирует надзорное ведомство.

Коммерсанту грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы до трех лет или тюрьма на такой же срок.

Компания расположена в поселке Боровский. Занимается добычей торфа.

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