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В Тюмени электрика из Екатеринбурга подозревают в кражах

3 апреля 2019, 07:24
Фото: 1Mi
В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга 1960 года рождения. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного УМВД, его подозревают в серии краж.
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Тюмень

Представители одной энергетической компании обратились в полицию с сообщением о том, что из электроподстанций предприятия совершена серия краж.

Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативных мероприятий, собрали необходимую доказательную базу, установили личность фигуранта и задержали его.

Сообщается, что подозреваемый тщательно готовил каждое преступление.

По предварительной информации, мужчина подбирал ключ от входной двери или использовал гидроножницы и проникал внутрь. После этого он демонтировал и забирал дорогостоящее оборудование.

Ранее екатеринбуржец работал электриком, поэтому имел необходимые знания и навыки. Похищенное имущество сбывал на блошиных рынках. Доказано, что он совершил 13 краж.

Общая сумма ущерба составляет около 1,5 млн рублей.

Максимальный срок наказания составляет пять лет.

Расследование продолжается.

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