В Тюмени электрика из Екатеринбурга подозревают в кражах

Представители одной энергетической компании обратились в полицию с сообщением о том, что из электроподстанций предприятия совершена серия краж.
Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативных мероприятий, собрали необходимую доказательную базу, установили личность фигуранта и задержали его.
Сообщается, что подозреваемый тщательно готовил каждое преступление.
По предварительной информации, мужчина подбирал ключ от входной двери или использовал гидроножницы и проникал внутрь. После этого он демонтировал и забирал дорогостоящее оборудование.
Ранее екатеринбуржец работал электриком, поэтому имел необходимые знания и навыки. Похищенное имущество сбывал на блошиных рынках. Доказано, что он совершил 13 краж.
Общая сумма ущерба составляет около 1,5 млн рублей.
Максимальный срок наказания составляет пять лет.
Расследование продолжается.