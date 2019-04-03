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«Талан» вошел в тройку лучших работодателей среди застройщиков

3 апреля 2019, 04:00
Строительная компания «Талан» заняла 3-е место среди российских застройщиков и 75-е место среди всех компаний, которые вошли в «Рейтинг работодателей России 2018». Компания заметно улучшила свои позиции в рейтинге: по итогам 2017 года «Талан» занимал 10-е и 191-е место соответственно.
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Тюмень

Участники рейтинга оценивались по трем показателям: мнения соискателей и сотрудников, а также оценка эффективности работы департаментов по управлению персоналом. К участию допускались организации, где работает не менее 100 человек. Из 700 компаний, подавших заявки, в рейтинг 2018 года вошли 265.

«Позиции в рейтинге подтверждают одну из наших ценностей: мы работаем в команде талантливых и дружных единомышленников. Становясь компанией федерального масштаба, «Талан» стремится применять лучшие практики, а сотрудники имеют возможность расти и развиваться. По итогам прошлого года в 14 городах, где работает «Талан», от Севастополя до Владивостока, мы получили более 17 тысяч откликов кандидатов», - отмечает зам. генерального директора по персоналу компании «Талан» Наталья Молодцова.

Компания «Талан» – федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,5 млн кв. м в 14 регионах России. С 2017 года компания перешла на стандарты МСФО. За все время работы обеспечила жильем более 25 000 человек. Одной из первых среди застройщиков перешла на ДДУ с использованием эскроу-счетов. В Тюмени Компания возводит современный жилой комплекс комфорт класса – Интеллект-Квартал, расположенный в микрорайоне Тюменская Слобода. Проектная декларация и прочая правовая документация опубликована на сайте девелопера: талан.рф

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