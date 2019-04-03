nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омского инвестора обвинили в рейдерских захватах чужого бизнеса

3 апреля 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
Главы нескольких компаний и бывшие партнеры инвестора из Омска Константина Петренко написали обращения в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. В нем они просят привлечь бизнесмена к уголовной ответственности.

Они также рассказали, что уже не раз обращались в правоохранительные структуры, однако проводимые после этого проверки и уголовные дела заканчивались ничем. Следователи наказывали лишь партнеров Константина Петренко, а не его самого.

По мнению тех, кто готов дать против Константина Петренко показания, у него есть связи в руководстве силовых структур.

Адвокат Андрей Павлухин, который представляет интересы московского бизнесмена Игоря Мавлянова пояснил, что Константина Петренко использует для отъема чужого бизнеса налаженную схему, внедряясь для этого в компанию в период кризиса, втирается в доверие к руководству организации, и вскоре получает в свое полное распоряжение активы предприятий.

Именно такая схема была применена при смене собственника ПАО КБ «ПФС-Банк». Бывший владелец кредитного учреждения Игорь Борисов уверен, что его компанию захватили рейдерским путем его бывшие партнеры. По его словам, это сделали Олег Лукьянычев и Виктор Лавриков под прямым руководством Константина Петренко.

Игорь Борисов также рассказал, что подчиненные омского предпринимателя подавали претензии в суд по долгам третьих лиц, обеспеченных имуществом некоторых компаний. Суды взыскивали имущество этих организаций в пользу банка. После чего имущество выводилось через фирмы, подконтрольные Петренко.

В отношении Константина Петренко проводились расследования, однако в 2015 году в здании Главного следственного управления МВД в Москве произошел пожар, в котором сгорели все улики.

«Петренко привел и внедрил в структуру давний партнер Мавлянова Роберт Мартиросян. В 2016 году, когда бизнес холдинга "Яшма" начал испытывать серьезные проблемы, Мартиросян и Петренко начали активно воплощать «антикризисную стратегию», которая в итоге привела компанию к полному краху. Мартиросян затем перешел в команду Петренко, и сейчас занимает у него одну из ключевых должностей. Такого поворота никто не ожидал, ведь Роберт был не только партнером, но и другом Мавлянова» - говорит очевидец, бывший сотрудник Торгового Дома «Яшма».

Игорь Борисов, Игорь Мавлянов и другие бизнесмены собрали, по их мнению, достаточную доказательную базу для привлечения Константина Петренко к уголовной ответственности. С этими материалами они обратились в следственные органы, сообщают Новые Известия.

Материалы по теме
Проблемы бизнесменов с рейдерами и силовыми структурами решит омбудсмен
#Новости#Рейдерство#Омск#Бизнесмен#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25