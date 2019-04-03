Омского инвестора обвинили в рейдерских захватах чужого бизнеса

«Петренко привел и внедрил в структуру давний партнер Мавлянова Роберт Мартиросян. В 2016 году, когда бизнес холдинга "Яшма" начал испытывать серьезные проблемы, Мартиросян и Петренко начали активно воплощать «антикризисную стратегию», которая в итоге привела компанию к полному краху. Мартиросян затем перешел в команду Петренко, и сейчас занимает у него одну из ключевых должностей. Такого поворота никто не ожидал, ведь Роберт был не только партнером, но и другом Мавлянова» - говорит очевидец, бывший сотрудник Торгового Дома «Яшма».