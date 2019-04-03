Омского инвестора обвинили в рейдерских захватах чужого бизнеса

Они также рассказали, что уже не раз обращались в правоохранительные структуры, однако проводимые после этого проверки и уголовные дела заканчивались ничем. Следователи наказывали лишь партнеров Константина Петренко, а не его самого.
По мнению тех, кто готов дать против Константина Петренко показания, у него есть связи в руководстве силовых структур.
Адвокат Андрей Павлухин, который представляет интересы московского бизнесмена Игоря Мавлянова пояснил, что Константина Петренко использует для отъема чужого бизнеса налаженную схему, внедряясь для этого в компанию в период кризиса, втирается в доверие к руководству организации, и вскоре получает в свое полное распоряжение активы предприятий.
Именно такая схема была применена при смене собственника ПАО КБ «ПФС-Банк». Бывший владелец кредитного учреждения Игорь Борисов уверен, что его компанию захватили рейдерским путем его бывшие партнеры. По его словам, это сделали Олег Лукьянычев и Виктор Лавриков под прямым руководством Константина Петренко.
Игорь Борисов также рассказал, что подчиненные омского предпринимателя подавали претензии в суд по долгам третьих лиц, обеспеченных имуществом некоторых компаний. Суды взыскивали имущество этих организаций в пользу банка. После чего имущество выводилось через фирмы, подконтрольные Петренко.
В отношении Константина Петренко проводились расследования, однако в 2015 году в здании Главного следственного управления МВД в Москве произошел пожар, в котором сгорели все улики.
«Петренко привел и внедрил в структуру давний партнер Мавлянова Роберт Мартиросян. В 2016 году, когда бизнес холдинга "Яшма" начал испытывать серьезные проблемы, Мартиросян и Петренко начали активно воплощать «антикризисную стратегию», которая в итоге привела компанию к полному краху. Мартиросян затем перешел в команду Петренко, и сейчас занимает у него одну из ключевых должностей. Такого поворота никто не ожидал, ведь Роберт был не только партнером, но и другом Мавлянова» - говорит очевидец, бывший сотрудник Торгового Дома «Яшма».
Игорь Борисов, Игорь Мавлянов и другие бизнесмены собрали, по их мнению, достаточную доказательную базу для привлечения Константина Петренко к уголовной ответственности. С этими материалами они обратились в следственные органы, сообщают Новые Известия.