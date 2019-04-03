На тюменском заводе по сортировке мусора нашли 15 паспортов РФ

Тюменцы вместе с мусором порой выбрасывают важные документы, об этом сегодня во время пресс-тура рассказали «Нашему городу» в ООО «ТЭО». По словам сотрудников тюменского мусоросортировочного завода, частенько среди отходов попадаются вещи, которые еще могли бы пригодиться их прошлым владельцам.

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