На тюменском заводе по сортировке мусора нашли 15 паспортов РФ

В частности, за последнее время при сортировке было обнаружено полтора десятка паспортов граждан России. Находят работники предприятия также водительские удостоверения, военные билеты, СНИЛС и страховые свидетельства.
«За последнее время мы нашли уже где-то примерно 15 паспортов. Все паспорта российские, иностранных удостоверений личности пока не попадалось, - рассказал начальник смены завода «ТЭО» Анатолий Казанцев. –Документы переданы ответственному лицу компании для дальнейшей передачи их в правоохранительные органы».
Напомним, тюменский сортировочный завод открылся в августе 2018 года. Предприятие может обеспечить сортировку 90 тонн отходов в час. Недавно «ТЭО» выставило на торги первые партии сортированного вторсырья: все оно было распродано, при этом цена на лоты оказалась вдвое выше, чем минимальная.