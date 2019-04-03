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На тюменском заводе по сортировке мусора нашли 15 паспортов РФ

3 апреля 2019, 11:29
Фото: "Наш город"
Тюменцы вместе с мусором порой выбрасывают важные документы, об этом сегодня во время пресс-тура рассказали «Нашему городу» в ООО «ТЭО». По словам сотрудников тюменского мусоросортировочного завода, частенько среди отходов попадаются вещи, которые еще могли бы пригодиться их прошлым владельцам.
Сюжет
Тюмень

В частности, за последнее время при сортировке было обнаружено полтора десятка паспортов граждан России. Находят работники предприятия также водительские удостоверения, военные билеты, СНИЛС и страховые свидетельства.

«За последнее время мы нашли уже где-то примерно 15 паспортов. Все паспорта российские, иностранных удостоверений личности пока не попадалось, - рассказал начальник смены завода «ТЭО» Анатолий Казанцев. –Документы переданы ответственному лицу компании для дальнейшей передачи их в правоохранительные органы».

Напомним, тюменский сортировочный завод открылся в августе 2018 года. Предприятие может обеспечить сортировку 90 тонн отходов в час. Недавно «ТЭО» выставило на торги первые партии сортированного вторсырья: все оно было распродано, при этом цена на лоты оказалась вдвое выше, чем минимальная.

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