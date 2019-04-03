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К концу года сортировка на заводе «ТЭО» достигнет 41% от общего объема ТКО

3 апреля 2019, 04:00
Фото: "Наш город"
Мусоросортировочный завод в Тюмени к концу 2019 года должен достичь показателя сортировки в 41% от общего объема ТКО. Об этом «Нашему городу» сообщили в ООО «ТЭО».
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Тюмень

«Мы собираемся эту задачу выполнить. Могу сказать, что 41% - это очень высокий показатель, редко, где в мире он достигается, не говоря уже про Россию», - подчеркнул гендиректор предприятия Константин Фрумкин.

Как отметил гендиректор «ТЭО», сортировка 41% возможна при условии внедрения новых технологий. При этом принципиальных технологических отличий тюменского завода от аналогичных производств в скандинавских странах нет.

«Отходы везде одинаковые. Например, Швеция 50% отходов сжигает, получая от них электричество и тепло», - добавил Фрумкин.

Гендиректор предприятия заметил, что, к сожалению, в отходах не так много полезных компонентов, которые можно было бы использовать при производстве новых изделий. Поэтому многие заводы в мире идут по пути сжигания отходов в котельных и на электростанциях. Остальное идет в производство продукции и технического грунта.

«Металла в отходах крайне мало, его даже в теории по массе - не более 1-2%. И металл, особенно цветной, имеет достаточно большую ценность, поэтому он зачастую не доходит до мусорных баков, люди самостоятельно его сдают. Крупногабаритный мусор разбирается, из него извлекается все полезное. Та часть металла, которая к нам попадает, как раз находится в этих крупногабаритных изделиях», - отметил руководитель компании.

Напомним, что завод в Тюмени работает с конца лета прошлого года.

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