К концу года сортировка на заводе «ТЭО» достигнет 41% от общего объема ТКО

«Металла в отходах крайне мало, его даже в теории по массе - не более 1-2%. И металл, особенно цветной, имеет достаточно большую ценность, поэтому он зачастую не доходит до мусорных баков, люди самостоятельно его сдают. Крупногабаритный мусор разбирается, из него извлекается все полезное. Та часть металла, которая к нам попадает, как раз находится в этих крупногабаритных изделиях», - отметил руководитель компании.