До конца недели в Тюмени будет ясное небо, без осадков и до +10 градусов

Пасмурная погода изменится в Тюмени в четверг. Примерно с 08:00 жители города ждёт малооблачная и солнечная погода. Температура воздуха поднимется до + 6 градусов, но усилится ветер до 8 метров в секунду. Осадков не ожидается.
5 апреля в областной столице ожидается ясное небо. Температура воздуха составит от – 6 до + 6 градусов. Метеорологи отмечают, что горожан в этот день ждет безветренная погода.
В субботу тюменцев ожидает безоблачный день, без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Самым теплым и безветренным будет 7 апреля. Синоптики прогнозируют до + 10 градусов. Облака начнут появляться вечером с 20:00.