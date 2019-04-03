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До конца недели в Тюмени будет ясное небо, без осадков и до +10 градусов

3 апреля 2019, 12:15
Фото: pixabay.com
По данным метеорологов с 4 по 7 апреля в областной столице будет солнечно и без осадков. При этом температура воздуха составит от – 6 до + 10 градусов. До конца недели погода будет благоприятна для прогулок.
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Тюмень

Пасмурная погода изменится в Тюмени в четверг. Примерно с 08:00 жители города ждёт малооблачная и солнечная погода. Температура воздуха поднимется до + 6 градусов, но усилится ветер до 8 метров в секунду. Осадков не ожидается.

5 апреля в областной столице ожидается ясное небо. Температура воздуха составит от – 6 до + 6 градусов. Метеорологи отмечают, что горожан в этот день ждет безветренная погода.

В субботу тюменцев ожидает безоблачный день, без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Самым теплым и безветренным будет 7 апреля. Синоптики прогнозируют до + 10 градусов. Облака начнут появляться вечером с 20:00.

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