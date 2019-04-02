Водитель автобуса в Тобольске выплатил 60 тыс. рублей упавшей пассажирке

Падения пассажирки произошло из-за того, что водитель автобуса не учел интенсивность движения и резко затормозил. Женщина не удержалась и упала. После этого медики оценили, что пострадавшая получила в результате инцидента легкий вред здоровью.
Женщина обратилась в суд с гражданским иском о компенсации морального вреда и выиграла дело. Суд постановил водителю автобуса выплатить пострадавшей 60 тыс. рублей.
Чтобы ускорить выплату за моральный вред, судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств организации, на счету которой более 200 автобусов.
Данной меры оказалось достаточно, чтобы водитель в полном размере оплатил моральный вред пассажирке.