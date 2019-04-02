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Водитель автобуса в Тобольске выплатил 60 тыс. рублей упавшей пассажирке

2 апреля 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
Жительница Тобольска через суд добилась возмещения морального вреда с водителя автобуса, по вине которого она упала и получила легкий вред здоровью.

Падения пассажирки произошло из-за того, что водитель автобуса не учел интенсивность движения и резко затормозил. Женщина не удержалась и упала. После этого медики оценили, что пострадавшая получила в результате инцидента легкий вред здоровью.

Женщина обратилась в суд с гражданским иском о компенсации морального вреда и выиграла дело. Суд постановил водителю автобуса выплатить пострадавшей 60 тыс. рублей.

Чтобы ускорить выплату за моральный вред, судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств организации, на счету которой более 200 автобусов.

Данной меры оказалось достаточно, чтобы водитель в полном размере оплатил моральный вред пассажирке.

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#Новости#Компенсация морального вреда#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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