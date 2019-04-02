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Тюменское УФАС выявило «родственный» картель в Тобольске

2 апреля 2019, 07:58
Фото: «Наш город»
Тюменское УФАС выявило картель, участником которого были отец и двое его детей из Тобольска. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного ведомства, трем фирмам выписаны штрафы.
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Тюмень

Картель существовал в период с 2015 по 2017 года и сработал в пяти аукционах по разыгрыванию контрактов на выполнение работ по содержанию территорий и автодорог в Тобольске.

Речь идет о муниципальном предприятии «Дорожно-эксплуатационный участок», директором которого является отец владельцев двух других компаний-сговорщиков. Фирмы сыновей – «Дорожник» и «Благоустройство».

«Суть антиконкурентных действий родственников заключалась в том, что при совместном участии на торгах отец выставлял свое предложение, а сыновья делали аналогичное ценовое предложение и больше цену не снижали. Так, отец при помощи сыновей становился победителем, за что делился с ними объемами работ», - поясняет заместитель руководителя Тюменского УФАС России Дмитрий Полухин.

В итоге на торгах они заработали почти 10,3 млн рублей.

«Дорожно-эксплуатационный участок» оштрафован на 1,5 млн рублей, «Дорожник» – более 830 тыс. рублей; «Благоустройство» – более 270 тыс. рублей.

Штрафы рассчитывались, исходя из дохода каждого, с учетом отягощающих и смягчающих обстоятельств.

Компании обращались в арбитраж. Однако суд встал на сторону Тюменского УФАС.

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