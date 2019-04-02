Тюменское УФАС выявило «родственный» картель в Тобольске

Картель существовал в период с 2015 по 2017 года и сработал в пяти аукционах по разыгрыванию контрактов на выполнение работ по содержанию территорий и автодорог в Тобольске.
Речь идет о муниципальном предприятии «Дорожно-эксплуатационный участок», директором которого является отец владельцев двух других компаний-сговорщиков. Фирмы сыновей – «Дорожник» и «Благоустройство».
«Суть антиконкурентных действий родственников заключалась в том, что при совместном участии на торгах отец выставлял свое предложение, а сыновья делали аналогичное ценовое предложение и больше цену не снижали. Так, отец при помощи сыновей становился победителем, за что делился с ними объемами работ», - поясняет заместитель руководителя Тюменского УФАС России Дмитрий Полухин.
В итоге на торгах они заработали почти 10,3 млн рублей.
«Дорожно-эксплуатационный участок» оштрафован на 1,5 млн рублей, «Дорожник» – более 830 тыс. рублей; «Благоустройство» – более 270 тыс. рублей.
Штрафы рассчитывались, исходя из дохода каждого, с учетом отягощающих и смягчающих обстоятельств.
Компании обращались в арбитраж. Однако суд встал на сторону Тюменского УФАС.