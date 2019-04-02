Тюменское УФАС выявило «родственный» картель в Тобольске

«Суть антиконкурентных действий родственников заключалась в том, что при совместном участии на торгах отец выставлял свое предложение, а сыновья делали аналогичное ценовое предложение и больше цену не снижали. Так, отец при помощи сыновей становился победителем, за что делился с ними объемами работ», - поясняет заместитель руководителя Тюменского УФАС России Дмитрий Полухин.