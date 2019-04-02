Тюменка Кристина Баринова ответила на вопросы для конкурса «Мисс Россия»

Её интервью появилось в Instagram конкурса. Девушка рассказала, что посещает студию бальных танцев, играет на фортепьяно и занимается дизайном одежды.
С 20 марта Кристина находится в Москве. 13 апреля 49 девушке поспорят за звание самой красивой в России в текущем году. Определять победителя будет жюри. 30 марта девушка выступила в наряде одного из дизайнеров Тюмени. Сибирский костюм был украшен мехом и жемчугом.
В целом, костюм передает характерные снежные погодные условия, - отметила Кристина.
По словам тюменки, её мечты начинают сбываться. Конкурс может открыть для неё новые возможности и цели.
В 2016 году «Мисс России» стала Яна Добровольская из Тюмени. Она получила 3 млн. рублей и автомобиль.