Тюменка Кристина Баринова ответила на вопросы для конкурса «Мисс Россия»

С 20 марта Кристина находится в Москве. 13 апреля 49 девушке поспорят за звание самой красивой в России в текущем году. Определять победителя будет жюри. 30 марта девушка выступила в наряде одного из дизайнеров Тюмени. Сибирский костюм был украшен мехом и жемчугом.