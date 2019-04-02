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Тюменка Кристина Баринова ответила на вопросы для конкурса «Мисс Россия»

2 апреля 2019, 11:24
Фото: instagram.com
Тюменка Кристина Баринова ответила на вопросы в рамках конкурса красоты «Мисс Россия». Она пояснила, что попала на кастинг случайно.
Сюжет
Тюмень

Её интервью появилось в Instagram конкурса. Девушка рассказала, что посещает студию бальных танцев, играет на фортепьяно и занимается дизайном одежды.

С 20 марта Кристина находится в Москве. 13 апреля 49 девушке поспорят за звание самой красивой в России в текущем году. Определять победителя будет жюри. 30 марта девушка выступила в наряде одного из дизайнеров Тюмени. Сибирский костюм был украшен мехом и жемчугом.

В целом, костюм передает характерные снежные погодные условия, - отметила Кристина.

По словам тюменки, её мечты начинают сбываться. Конкурс может открыть для неё новые возможности и цели.

В 2016 году «Мисс России» стала Яна Добровольская из Тюмени. Она получила 3 млн. рублей и автомобиль.

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