Топ-менеджер «Сургутнефтегаза» ушел на пенсию в возрасте 66 лет

Отмечается, что 31 марта состоялись «проводы» топ-менеджера. Татарчук курировал в организации социальные программы. В настоящее время известно, что его заменит начальник торгово-производственного управления компании Сергей Сидоров.
Бывший топ-менеджер «Сургутнефтегаза» проработал в корпорации 45 лет и вышел на пенсию в 66. Изначально он был трудоустроен в должности электромонтера в возрасте 19 лет. Далее он смог занять место главного энергетика организации и назначен заместителей генерального директора «Сургутнефтегаза» и занимал эту должность 17 лет.
В августе прошлого года он получил орден «За заслуги перед Отечеством». За свою трудовую деятельность получил шесть различных званий, сообщает СИА-ПРЕСС.