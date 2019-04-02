Топ-менеджер «Сургутнефтегаза» ушел на пенсию в возрасте 66 лет

Бывший топ-менеджер «Сургутнефтегаза» проработал в корпорации 45 лет и вышел на пенсию в 66. Изначально он был трудоустроен в должности электромонтера в возрасте 19 лет. Далее он смог занять место главного энергетика организации и назначен заместителей генерального директора «Сургутнефтегаза» и занимал эту должность 17 лет.