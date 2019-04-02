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Топ-менеджер «Сургутнефтегаза» ушел на пенсию в возрасте 66 лет

2 апреля 2019, 10:13
Фото: twitter.com
Заместитель гендиректора компании «Сургутнефтегаз» Валерий Татарчук покинул свой пост. По информации СМИ, он ушел на пенсию.

Отмечается, что 31 марта состоялись «проводы» топ-менеджера. Татарчук курировал в организации социальные программы. В настоящее время известно, что его заменит начальник торгово-производственного управления компании Сергей Сидоров.

Бывший топ-менеджер «Сургутнефтегаза» проработал в корпорации 45 лет и вышел на пенсию в 66. Изначально он был трудоустроен в должности электромонтера в возрасте 19 лет. Далее он смог занять место главного энергетика организации и назначен заместителей генерального директора «Сургутнефтегаза» и занимал эту должность 17 лет.

В августе прошлого года он получил орден «За заслуги перед Отечеством». За свою трудовую деятельность получил шесть различных званий, сообщает СИА-ПРЕСС.

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