Смогут ли тюменцы несмотря ни на что отказать себе в любимом удовольствии?

Человек может даже жить без Родины: многие вынуждены коротать свои дни вдалеке от своей отчизны по разным причинам. Идеологическим, социальным или просто находиться в розыске как, например, бывший первый заместитель губернатора Тюменской области Павел Митрофанов .

Можно жить без политических убеждений, не участвовать, не голосовать, а только брюзжать на кухне и разговаривать с телевизором во время политических ток-шоу.

Труднее отказаться от мобильной связи: достаточно выйти на улицу и подождать, пока в тебя уткнется зависший в своем мобильнике прохожий.

Порой чрезвычайно трудно удержаться от подколов и троллинга коллег по работе. Особенно, когда хочется небольшой психологической разрядки. И действительно, мы же не роботы, не механизмы без души и чувства юмора.

Бывает, тяжело удержаться от ночного ужина или завтрака. Организм требует радости, удовольствия и прочих эндорфинов. К ним прямой путь лежит через холодильник.

Двадцать первый век – эпоха социальных сетей разного качества, формата и калибра (не путать с одноименной ракетой). Мало у кого нет своей странницы ВКонтакте, Facebook, в Одноклассниках. Мы львиную долю свободного времени отдаем на поедание этой пучине. Становимся наркозависимыми, хотя законодательно пользоваться соцсетями пока не запрещено.

Все чаще слышны опасения по поводу закрытия для россиян зарубежного сегмента интернета. Или, точнее, о максимальном усложнении доступа к нем.

Автомобильная зависимость немногим более уступает зависимости от соцсетей. Тюмень стоит в пробках, молодежь дрифтует в ночное время или просто бесцельно перемещается по городским магистралям. И ничто не может это движение остановить: ни рост цен на автотранспортные средства, ни падение доходов населения.

Поездки на отдых за границу многим не по карману. Тем не менее, сокращение объемов семейного кошелька не останавливает любителей отдохнуть от Родины, от сибирской зимы. Или просто погреть бока на пляжах Бали, Турции или Египта. Непреодолима тяга и к архитектурным и музейным достопримечательностям Западной Европы, норвежским фьордам и Кентерберийскому собору.

Многие до сих пор не готовы отказаться от вредных привычек, несмотря на повышение акцизов на алкогольную продукцию и табак.

Новую (или уже старую) моду на спортзалы, фитнесс, бег и красивую подтянутую фигуру вряд ли удастся остановить. Она будет продолжаться, несмотря ни на цены, ни на возраст или общую усталость организма.

Меломаны, они и в Африке, и в Тюмени - меломаны. Поэтому отказать себе в удовольствии прослушать новую пластинку Blood red shoes или сингл Rammstein назло соседям порой невозможно.

Вот как весело и интересно скоротать свой ужин? Конечно, у телевизора, за просмотром ежедневных политических ток-шоу на главных каналах российского телевидения. Шоу Соловьева, Норкина, Киселева и Бабаяна. Знакомые фамилии?

Весна, пора любви, романтических встреч и новых впечатлений. И как тут удержаться от поцелуя любимой девушки или юноши в городском саду, сквере, кинотеатре или примерочной торгового центра?

И, конечно, главная и самая прилипчивая страсть – это наши домашние питомцы. Как много мы им позволяем. Ни в чем не отказываем. Хочешь без намордника – пожалуйста, хочешь без поводка пронестись по детской площадке – на здоровье, хочешь в лифте справить нужду – ну, с кем не бывает.

От чего бы вы не смогли отказаться ни при каких условиях?