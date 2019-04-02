С полок российских магазинов может пропасть колбаса и тушенка из тюленей

Авторы петиции поясняют, что в 2017 году на Колыме индивидуальный предприниматель при поддержке местного правительства решил освоить производство мясной продукции из дальневосточных тюленей. С тех пор колбасу, тушенку и прочие мясные продукты сделали из 137 тюленей.