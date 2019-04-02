С полок российских магазинов может пропасть колбаса и тушенка из тюленей

Авторы петиции поясняют, что в 2017 году на Колыме индивидуальный предприниматель при поддержке местного правительства решил освоить производство мясной продукции из дальневосточных тюленей. С тех пор колбасу, тушенку и прочие мясные продукты сделали из 137 тюленей.
Также авторы петиции обращают внимание общественности на заявление правительства Магадана, которое «для развития производства частной компании выступило гарантом на получение кредитов на 100 млн рублей».
В итоге производство колбасы из тюленей было налажено, несмотря на то, что ряд из них, обитающих на Дальнем Востоке, относятся к видам животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, сообщают Новые Известия.