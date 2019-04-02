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Председатель ТСЖ обвиняется в смерти 83-летнего пенсионера из-за глыбы льда

2 апреля 2019, 12:32
Фото: СУ СКР по Тюменской области
За смерть 83-летнего пенсионера из-за глыбы льда ответит председатель ТСЖ. Следователи СКР обвиняют его в плохом оказании коммунальных услуг, которая повлекла смерть человека.

Известно, что руководитель ТСЖ «Сибиряк» не организовал очистку снега с крыши многоквартирных домов на улице Островского, 11. В результате 11 марта погиб житель поселка Боровский, который шел в нотариальную контору писать завещание. На него упала глыба льда, местные жители вызвали скорую помощь, и мужчину доставили в ОКБ №2. Несмотря на усилия медиков он скончался.

Жители домом отмечают, что неоднократно обращались к председателю. Из-за большого количества осадков на крыше дома образовалась ледяная корка, которая могла упасть на прохожих. Более того, крыша стала протекать, но обвиняемый отвечал жильцам, что не может найти работников.

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#Новости#Уборка снега#СКР#ТСЖ#Александр Мязин#Происшествия
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