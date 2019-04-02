Председатель ТСЖ обвиняется в смерти 83-летнего пенсионера из-за глыбы льда

Известно, что руководитель ТСЖ «Сибиряк» не организовал очистку снега с крыши многоквартирных домов на улице Островского, 11. В результате 11 марта погиб житель поселка Боровский, который шел в нотариальную контору писать завещание. На него упала глыба льда, местные жители вызвали скорую помощь, и мужчину доставили в ОКБ №2. Несмотря на усилия медиков он скончался.