Почему реабилитация наркоманов стоит недешево?

Кроме того, наркоман в семье – это постоянные риски более серьезных финансовых потерь, начиная от вынесенной из дома техники и заканчивая тратами на решение неизбежных проблем в суде и помимо него. Потому на реабилитации экономить не стоит. В конечном итоге она будет выгоднее, чем ожидание разрешения проблемы без вмешательства.
От чего зависит стоимость лечения наркоманов?
Если вы изучали финансовую сторону лечения наркомании, то могли заметить, что цены на реабилитацию везде разные. Все зависит от используемой в центре программы: 12 шагов, трудотерапии, медикаментозного лечения – и стоимости ее реализации.
Однако самые дешевые способы зачастую неэффективны, а то и вовсе опасны для больного. В частности, следует избегать учреждений, за которыми скрываются:
В первых двух случаях вашего близкого будут использовать для бесплатного обеспечения заведения рабочей силой. А в последнем будут применять рисковые для здоровья и непроверенные методы лечения.
Почему реабилитация в нормальном центре стоит дорого?
Полноценная реабилитация не может проводиться за неделю или тем более за несколько дней. Обещания избавить от наркомании за один сеанс – это всегда ложь! Все, что можно сделать за 1-3 дня, – это снять наркотическую ломку или провести детоксикацию организма. Для полноценного лечения необходима долгосрочная реабилитация (обычно от полугода). Все это время наркоман будет находиться в стенах центра, а это влечет за собой расходы на:
Не говоря уже о том, что некоторые программы подразумевают восстановление организма дорогими поливитаминными комплексами, расходы на экскурсии. Чем качественнее и комфортнее содержание больного, тем больше придется за него заплатить. Даже крупные центры не могут работать полностью на самообеспечении. Благотворительность собирает лишь малую часть бюджета, а государство предоставляет еще меньшие крохи.
Однако именно реабилитационные центры с постоянным проживанием дают наиболее устойчивые результаты. В стенах центра наркоман не просто проходит определенный набор сеансов – он лечится и восстанавливается каждую минуту. На первых порах очень важна изоляция от привычного окружения. Дальше он получает необходимую поддержку от персонала и таких же пострадавших от пагубной привычки. Вдохновляется историями успеха других вылечившихся. Учится не просто жить без наркотиков, но и получать удовольствие от нормального и здорового времяпровождения. Также в подобных центрах обязательно проходят программу ресоциализации, где в буквальном смысле учат бывших наркоманов нормально общаться и взаимодействовать с близкими и окружающими.
Дополнительные преимущества центров реабилитации наркозависимых
В хорошем центре всегда окажут поддержку не только самому зависимому, но и его близким. Расскажут, как правильно себя вести с выпускником, чтобы не провоцировать его на возврат к прежним привычкам. Также здесь часто оказывают сопутствующую становлению личности помощь – раскрывают новые навыки и таланты, помогают с трудоустройством, вырабатывают стратегию поведения, которая станет надежным подспорьем в трудных ситуациях.