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Почему реабилитация наркоманов стоит недешево?

2 апреля 2019, 12:57
Фото: pixabay.com
Очень часто наркоманы, да и сами их близкие отказываются от полноценного лечения и реабилитации, аргументируя это дороговизной специализированных центров. Конечно, финансовая сторона вопроса важна для многих семей. Но здесь стоит помнить о том, что здоровье бесценно.

Кроме того, наркоман в семье – это постоянные риски более серьезных финансовых потерь, начиная от вынесенной из дома техники и заканчивая тратами на решение неизбежных проблем в суде и помимо него. Потому на реабилитации экономить не стоит. В конечном итоге она будет выгоднее, чем ожидание разрешения проблемы без вмешательства.

Фото: pixabay.com

От чего зависит стоимость лечения наркоманов?

Если вы изучали финансовую сторону лечения наркомании, то могли заметить, что цены на реабилитацию везде разные. Все зависит от используемой в центре программы: 12 шагов, трудотерапии, медикаментозного лечения – и стоимости ее реализации.

Однако самые дешевые способы зачастую неэффективны, а то и вовсе опасны для больного. В частности, следует избегать учреждений, за которыми скрываются:

  • трудовые лагеря;
  • религиозные общины;
  • экспериментальные центры.

В первых двух случаях вашего близкого будут использовать для бесплатного обеспечения заведения рабочей силой. А в последнем будут применять рисковые для здоровья и непроверенные методы лечения.

Почему реабилитация в нормальном центре стоит дорого?

Фото: pixabay.com

Полноценная реабилитация не может проводиться за неделю или тем более за несколько дней. Обещания избавить от наркомании за один сеанс – это всегда ложь! Все, что можно сделать за 1-3 дня, – это снять наркотическую ломку или провести детоксикацию организма. Для полноценного лечения необходима долгосрочная реабилитация (обычно от полугода). Все это время наркоман будет находиться в стенах центра, а это влечет за собой расходы на:

  • питание и проживание;
  • обслуживающий персонал;
  • наркологов, психологов, психотерапевтов;
  • организацию досуга.

Не говоря уже о том, что некоторые программы подразумевают восстановление организма дорогими поливитаминными комплексами, расходы на экскурсии. Чем качественнее и комфортнее содержание больного, тем больше придется за него заплатить. Даже крупные центры не могут работать полностью на самообеспечении. Благотворительность собирает лишь малую часть бюджета, а государство предоставляет еще меньшие крохи.

Однако именно реабилитационные центры с постоянным проживанием дают наиболее устойчивые результаты. В стенах центра наркоман не просто проходит определенный набор сеансов – он лечится и восстанавливается каждую минуту. На первых порах очень важна изоляция от привычного окружения. Дальше он получает необходимую поддержку от персонала и таких же пострадавших от пагубной привычки. Вдохновляется историями успеха других вылечившихся. Учится не просто жить без наркотиков, но и получать удовольствие от нормального и здорового времяпровождения. Также в подобных центрах обязательно проходят программу ресоциализации, где в буквальном смысле учат бывших наркоманов нормально общаться и взаимодействовать с близкими и окружающими.

Фото: pixabay.com

Дополнительные преимущества центров реабилитации наркозависимых

В хорошем центре всегда окажут поддержку не только самому зависимому, но и его близким. Расскажут, как правильно себя вести с выпускником, чтобы не провоцировать его на возврат к прежним привычкам. Также здесь часто оказывают сопутствующую становлению личности помощь – раскрывают новые навыки и таланты, помогают с трудоустройством, вырабатывают стратегию поведения, которая станет надежным подспорьем в трудных ситуациях.

#Новости#Ульяна Савина#Общество
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