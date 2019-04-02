Почему реабилитация наркоманов стоит недешево?

Однако именно реабилитационные центры с постоянным проживанием дают наиболее устойчивые результаты. В стенах центра наркоман не просто проходит определенный набор сеансов – он лечится и восстанавливается каждую минуту. На первых порах очень важна изоляция от привычного окружения. Дальше он получает необходимую поддержку от персонала и таких же пострадавших от пагубной привычки. Вдохновляется историями успеха других вылечившихся. Учится не просто жить без наркотиков, но и получать удовольствие от нормального и здорового времяпровождения. Также в подобных центрах обязательно проходят программу ресоциализации, где в буквальном смысле учат бывших наркоманов нормально общаться и взаимодействовать с близкими и окружающими.