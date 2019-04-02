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На Туре тюменец провалился под лед, мужчину спасли очевидцы

2 апреля 2019, 04:23
Фото: pixabay.com
В Тюмени возле аквапарка под лед провалился мужчина. Его спасли очевидцы.
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Тюмень

Как позже выяснилось, мужчина решил прогуляться по замерзшей Туре, в какой-то момент лед под ним треснул и он начал уходить под воду. Выбраться ему помогли случайные прохожие, они же позвонили в скорую помощь.

Тюменца доставили в ОКБ №1 с переохлаждением, в больнице ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался, пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В МЧС по Тюменской области напоминают, что в областной столице установилась плюсовая температура. В связи с чем выходить на лед уже не безопасно. Он стал истончаться, его структура меняется.

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