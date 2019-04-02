На Туре тюменец провалился под лед, мужчину спасли очевидцы

Как позже выяснилось, мужчина решил прогуляться по замерзшей Туре, в какой-то момент лед под ним треснул и он начал уходить под воду. Выбраться ему помогли случайные прохожие, они же позвонили в скорую помощь.
Тюменца доставили в ОКБ №1 с переохлаждением, в больнице ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался, пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
В МЧС по Тюменской области напоминают, что в областной столице установилась плюсовая температура. В связи с чем выходить на лед уже не безопасно. Он стал истончаться, его структура меняется.