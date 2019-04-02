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Дом представительства Тюмени продали за 139,4 млн рублей

2 апреля 2019, 11:29
Фото: С сайта автоматизированной системы «Сбербанк-Аст»
Бюджет Тюменской области пополнился серьезной суммой – на электронном аукционе сегодня продано здание представительства Тюменской области, расположенное в Москве по адресу: ул. Пятницкая, 47, строение 2. Сумма сделки составила 139 млн 433 тыс 898 рублей.
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Тюмень

Представительство региона съехало с этого здания на новый адрес - 2-й Спасоналивковский переулок, д. 7, еще в прошлом году. С тех пор помещения пытались продать на нескольких аукционах, однако покупатель никак не находился.

Однако на последний из них заявилась московская компания ООО «СистемаПлюс», которая и стала победителем. В свое распоряжение фирма получила здание площадью 416,9 кв.м.

Напомним – недавно, 29 марта, губернатор Александр Моор назначил нового руководителя представительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации. Им стал Эдуард Бакиев, член совета директоров АО «Тюменская ярмарка».

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#Новости#Приватизация#Представительство#Тюмень#Эксклюзив#Анна Кушнир#Общество
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