Дом представительства Тюмени продали за 139,4 млн рублей

Представительство региона съехало с этого здания на новый адрес - 2-й Спасоналивковский переулок, д. 7, еще в прошлом году. С тех пор помещения пытались продать на нескольких аукционах, однако покупатель никак не находился.
Однако на последний из них заявилась московская компания ООО «СистемаПлюс», которая и стала победителем. В свое распоряжение фирма получила здание площадью 416,9 кв.м.
Напомним – недавно, 29 марта, губернатор Александр Моор назначил нового руководителя представительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации. Им стал Эдуард Бакиев, член совета директоров АО «Тюменская ярмарка».