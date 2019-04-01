В Тюменской области мошенники предлагают купить у них пожарные извещатели

По словам правоохранителей, мошенники приходят в дома и квартиры жителей Тюменской области под видом сотрудников государственного пожарного надзора. Чтобы войти в доверие и продать пожарные извещатели, они вручают горожанам памятки, разработанные департаментом безопасности жизнедеятельности.
Кроме того, мошенники пугают тех, кто не соглашается на установку, штрафами. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пенсионеры и другие доверчивые люди.
Подобное оборудование продается в городах Тюменской области в специализированных магазинах, а установка пожарных извещателей проходит на добровольной основе. Штрафов за то, что они не установлены, нет.