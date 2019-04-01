В Тюмени реконструировали подстанцию, обеспечивающую 1,5 млн человек

Модернизированы коммутационные устройства, установлены системы дистанционного контроля. Организацией созданы необходимые условия для подключения новых потребителей и повышена надежность работы подстанции. Установлены 3 новых шунтирующих реактора по 60 Мвар каждый, заменены 2 автотрансформаторные группы 500/220кВ и 2 автотрансформатора 220/110кВ.
Эксперты отмечают, что установка участвует в схеме выдачи необходимой мощности Тюменской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Более того, подстанция обеспечивает транзит электроэнергии «Тюмень – Урал».
Новое оборудование российского производства и имеет ресурс службы – 25 лет. Оно оснащено цифровыми приборами для контроля работы, учета электричества, автоматикой на базе микропроцессорных терминалов. Персонал подстанции может контролировать рабочий процесс онлайн. Данная подстанция один из основных питающих центров юга
Тюменской области с населением около 1,5 млн человек. В числе потребителей – крупные организации региона.