В Тюмени реконструировали подстанцию, обеспечивающую 1,5 млн человек

Новое оборудование российского производства и имеет ресурс службы – 25 лет. Оно оснащено цифровыми приборами для контроля работы, учета электричества, автоматикой на базе микропроцессорных терминалов. Персонал подстанции может контролировать рабочий процесс онлайн. Данная подстанция один из основных питающих центров юга