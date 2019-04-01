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В России на 30% выросли инвестиции в недвижимость с начала 2019 года

1 апреля 2019, 11:44
Фото: pixabay.com
Инвесторы за 1 кв. 2019 года вложили около $1 млрд. в российскую недвижимость. Это на 30 % больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

Исследование компании JLL отмечает, что вложения в недвижимость находятся на максимуме за последние 3 года. Однако, несмотря на значительный приток средств, аналитики скептически оценивают рост в сфере недвижимости в РФ. Увеличение инвестиций объясняется закрытием крупных сделок 2018 года.

Между тем отмечается нехватка активов для покупки. В лидерах роста сделок – офисные здания. На их долю прошлось 38% покупок. На втором месте располагаются участки под строительство частных домов и апартаментов. Доля покупок в этом сегменте составила 27%. Лидеры инвестиционных вложений – Москва, Санкт-Петербурге. На это города приходится до 90% публичных инвестиций в недвижимость.

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#Новости#Инвестиции#Недвижимость#Александр Мязин#Экономика
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