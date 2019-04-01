В России на 30% выросли инвестиции в недвижимость с начала 2019 года

Между тем отмечается нехватка активов для покупки. В лидерах роста сделок – офисные здания. На их долю прошлось 38% покупок. На втором месте располагаются участки под строительство частных домов и апартаментов. Доля покупок в этом сегменте составила 27%. Лидеры инвестиционных вложений – Москва, Санкт-Петербурге. На это города приходится до 90% публичных инвестиций в недвижимость.