nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

У жительницы Тюменской области мошенник через телефон украл 400 тыс. рублей

1 апреля 2019, 07:41
Фото: pixabay.com
В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело по факту кражи денег у жительницы Ишима. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе регионального УМВД, сейчас полицейские устанавливают человека, который сделал это.
Сюжет
Тюмень

45-летняя ишимка обратилась к стражам порядка. Она рассказала, что ей позвонил человек, которого она не знает, и представился сотрудником службы безопасности банка. Ишимке он сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги, а для того, чтобы этого не произошло, ей надо сообщить номер карты и цифры с обратной стороны.

Женщина сообщила данные и через некоторое время обнаружила в телефоне несколько оповещений о снятии денег.

Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

Полицейские настоятельно рекомендуют в подобных случаях оставаться бдительными и не терять контроль над эмоциями. Ни в коем случае не передавать личные данные неизвестным. Всю информацию необходимо проверять и перезванивать в отделение банка вашего населенного пункта.

Если вы подозреваете о совершенных в отношении вас мошеннических действиях, незамедлительно обратитесь в полицию.

Ранее на заседании областной думы глава регионального УМВД Юрий Алтынов отмечал, что тюменские полицейские сталкиваются с проблемой раскрытия преступлений, совершаемых через мобильные телефоны. Тогда он объяснял, что трудность нахождения телефонных мошенников связана с тем, что преступления совершаются с помощью средств мобильной связи, интернет-ресурсов, а телефоны и сим-карты меняются.

Материалы по теме
Ишимец стал жертвой лжесотрудника банка, мужчина лишился 70 тыс. рублей Глава тюменской полиции рассказал о трудностях раскрытия телефонных преступленийТюменка «избавилась» от порчи всего за 370 тыс. рублей
#Новости#Мошенники#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25