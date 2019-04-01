У жительницы Тюменской области мошенник через телефон украл 400 тыс. рублей

45-летняя ишимка обратилась к стражам порядка. Она рассказала, что ей позвонил человек, которого она не знает, и представился сотрудником службы безопасности банка. Ишимке он сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги, а для того, чтобы этого не произошло, ей надо сообщить номер карты и цифры с обратной стороны.