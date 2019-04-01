У жительницы Тюменской области мошенник через телефон украл 400 тыс. рублей

45-летняя ишимка обратилась к стражам порядка. Она рассказала, что ей позвонил человек, которого она не знает, и представился сотрудником службы безопасности банка. Ишимке он сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги, а для того, чтобы этого не произошло, ей надо сообщить номер карты и цифры с обратной стороны.
Женщина сообщила данные и через некоторое время обнаружила в телефоне несколько оповещений о снятии денег.
Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.
Полицейские настоятельно рекомендуют в подобных случаях оставаться бдительными и не терять контроль над эмоциями. Ни в коем случае не передавать личные данные неизвестным. Всю информацию необходимо проверять и перезванивать в отделение банка вашего населенного пункта.
Если вы подозреваете о совершенных в отношении вас мошеннических действиях, незамедлительно обратитесь в полицию.
Ранее на заседании областной думы глава регионального УМВД Юрий Алтынов отмечал, что тюменские полицейские сталкиваются с проблемой раскрытия преступлений, совершаемых через мобильные телефоны. Тогда он объяснял, что трудность нахождения телефонных мошенников связана с тем, что преступления совершаются с помощью средств мобильной связи, интернет-ресурсов, а телефоны и сим-карты меняются.