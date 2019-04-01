Самые дорогие огурцы в Тюмени стоят 10 тыс. рублей за килограмм

Покупатель отмечает, что просто решил взвесить огурцы на электронных весах. За 0,5 кг овощей автомат предлагал отдать 5 тыс. рублей. Руководители торговой точки отметили, что данная цена является ошибкой покупателя. «Это блокированная карточка: покупатель нажал не на ту клавишу на весах», - заявили в магазине.