Самые дорогие огурцы в Тюмени стоят 10 тыс. рублей за килограмм

Покупатель отмечает, что просто решил взвесить огурцы на электронных весах. За 0,5 кг овощей автомат предлагал отдать 5 тыс. рублей. Руководители торговой точки отметили, что данная цена является ошибкой покупателя. «Это блокированная карточка: покупатель нажал не на ту клавишу на весах», - заявили в магазине.
В комментариях к фотографии в одном из тюменских пабликов жители областной столицы отмечают, что это могут быть самыми дорогими огурцами в мире, а автор решил «пошиковать».
За 2018 год в Тюменской области отмечался резкий рост цен на бензин, сахар, яйца и рыбу. Овощи увеличились в стоимости на 5,8%, что выше показателя инфляции. Минимальный набор продуктов в области стоит 4282 рубля.