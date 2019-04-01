Прогноз погоды: в Тюмень пришла весна

В понедельник, 1 апреля, в Тюмени прогнозируется небольшой дождь и облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов. Во вторник, 2 апреля, жителей областной столицы ожидает солнечная погода. Ночью будет -2, днем метеорологи обещают до +4 градусов.
В среду, 3 апреля, в Тюмени будет пасмурно, осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +4 градуса, ночью -3 градуса.
В четверг, 4 апреля, в областной столице будет такая же погода, как и в среду. День обещает быть солнечным и без осадков. В пятницу, 5 апреля, в областной столице потеплеет до +5 градусов.
В выходные, 6 и 7 апреля, в Тюмени будет +6 и +5 градусов соответственно.
В понедельник и вторник в областной столице будет ветрено. Скорость ветра будет достигать 16 метров в секунду.