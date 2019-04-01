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Прогноз погоды: в Тюмень пришла весна

1 апреля 2019, 08:30
Фото: pixabay.com
На этой неделе, с 1 по 7 апреля, в Тюмени будет теплая погода. Днем ожидается плюсовая температура. Также метеорологи прогнозируют сильный ветер в начале недели.

В понедельник, 1 апреля, в Тюмени прогнозируется небольшой дождь и облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов. Во вторник, 2 апреля, жителей областной столицы ожидает солнечная погода. Ночью будет -2, днем метеорологи обещают до +4 градусов.

В среду, 3 апреля, в Тюмени будет пасмурно, осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +4 градуса, ночью -3 градуса.

В четверг, 4 апреля, в областной столице будет такая же погода, как и в среду. День обещает быть солнечным и без осадков. В пятницу, 5 апреля, в областной столице потеплеет до +5 градусов.

В выходные, 6 и 7 апреля, в Тюмени будет +6 и +5 градусов соответственно.

В понедельник и вторник в областной столице будет ветрено. Скорость ветра будет достигать 16 метров в секунду.

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