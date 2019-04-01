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Олег Чемезов официально представлен свердловскому правительству

1 апреля 2019, 12:15
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Губернатор Свердловской области 1 апреля представил правительству региона нового заместителя — тюменца Олега Чемезова. Бывший депутат Тюменской облдумы не стал отвечать на вопросы журналистов.

Отмечается, что Олег Леонидович будет нести ответственность за экономку Свердловской области. По словам Куйвашева, он будет курировать цифровизацию, формирование тарифов, вопросы работы системы госзакопок и МФЦ. Чемезов предпочел не отвечать на вопросы журналистов, после своего представления.

Олег Чемезов был представлен в новой должности вице-губернатора на прошлой неделе.

Тюменский предприниматель и политик Олег Чемезов прославился как «самый бедный депутат» Тюменской облдумы. За 2017 год, задекларировал 112 тыс. рублей годового дохода. С 2005 по 2006 — был в должности вице-президента «ТНК-ВР Менеджмент».

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