Олег Чемезов официально представлен свердловскому правительству

Отмечается, что Олег Леонидович будет нести ответственность за экономку Свердловской области. По словам Куйвашева, он будет курировать цифровизацию, формирование тарифов, вопросы работы системы госзакопок и МФЦ. Чемезов предпочел не отвечать на вопросы журналистов, после своего представления.