Олег Чемезов официально представлен свердловскому правительству

Отмечается, что Олег Леонидович будет нести ответственность за экономку Свердловской области. По словам Куйвашева, он будет курировать цифровизацию, формирование тарифов, вопросы работы системы госзакопок и МФЦ. Чемезов предпочел не отвечать на вопросы журналистов, после своего представления.
Олег Чемезов был представлен в новой должности вице-губернатора на прошлой неделе.
Тюменский предприниматель и политик Олег Чемезов прославился как «самый бедный депутат» Тюменской облдумы. За 2017 год, задекларировал 112 тыс. рублей годового дохода. С 2005 по 2006 — был в должности вице-президента «ТНК-ВР Менеджмент».