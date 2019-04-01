Мошенник продал тюменцу автомобиль-двойник за 850 тыс. рублей

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Екатеринбурга, который получил от жителя областной столицы 850 тыс. рублей за автомобиль-двойник.
По версии следствия, злоумышленник приехал в Тюмень, чтобы продать автомобиль Хонда СR-V 2011 года выпуска с поддельными номерами VIN и документами от него. В областной столице он приобрел по поддельному паспорту сим-карту и разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже машины.
Фигуранту уголовного дела позвонили два человека. Первому злоумышленник пояснил, что машина принадлежит ему и предоставил копию паспорта на другое лицо. Тюменца это смутило и он сообщил об этом в полицию.
После этого злоумышленник перезвонил второму потенциальному покупателю и предложил купить машину со скидкой, тот согласился и передал фигуранту 850 тыс. рублей. Вскоре к покупателю пришли сотрудники полиции и рассказали ему, что купленный им автомобиль является «двойником» точно такого же с такими же VIN и документами.
По факту нарушения закона было возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.