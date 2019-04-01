Мошенник продал тюменцу автомобиль-двойник за 850 тыс. рублей

После этого злоумышленник перезвонил второму потенциальному покупателю и предложил купить машину со скидкой, тот согласился и передал фигуранту 850 тыс. рублей. Вскоре к покупателю пришли сотрудники полиции и рассказали ему, что купленный им автомобиль является «двойником» точно такого же с такими же VIN и документами.