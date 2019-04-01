Фирма тюменского олигарха Бочкарева нарушила правила пожарной безопасности

В марте 2019 года МЧС провело внеплановую проверку фирмы «ЭксПроф». В ходе проверки противопожарной безопасности обнаружили 25 нарушений. Мероприятие проводилось по факту нарушений, указанных в представлении госпожнадзора от 13 февраля 2019 года.
Среди нарушений инспекторы отметили, что складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий не отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Другое нарушение касалось того, что рубильники, обесточивающие склады, находились внутри самих помещений.
На предприятии не проводятся работы по очистке оборудования от пожароопасных отложений с составлением соответствующего акта и ведением журнала. Также отмечено, что для наружного пожаротушения предусмотрено менее двух водоемов.
А в одном из пристроев и вовсе отмечено нарушение изоляции проводов и кабелей.
Пожалуй, наиболее незначительные нарушения - отсутствовали знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено», а также на крыше отсутствовало ограждение. Достаточно нарушений было связано с неправильным оформлением документов.
Срок на исправления нарушений для одних был отведен до 1 июня для других - до 1 сентября 2019 года.
Владельцем компании, уличенной в нарушениях, является Василий Бочкарев. Он занимает 29 место в рейтинге богатейших людей «Нашего города» с состоянием в 780 млн рублей. Также Бочкарев владеет ООО «ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ», ООО «ПЛАСТКОНСТРУКЦИЯ» (100% вместе с дочерью), ООО «ИКБ» (100% вместе с дочерью).