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Фирма тюменского олигарха Бочкарева нарушила правила пожарной безопасности

1 апреля 2019, 12:49
Фото: 1Mi
Производитель пластиковых окон в Тюмени допустил множество нарушений противопожарной безопасности. Инспекторы главного управления МЧС России по Тюменской области выдали ему 25 предписаний.
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Тюмень

В марте 2019 года МЧС провело внеплановую проверку фирмы «ЭксПроф». В ходе проверки противопожарной безопасности обнаружили 25 нарушений. Мероприятие проводилось по факту нарушений, указанных в представлении госпожнадзора от 13 февраля 2019 года.

Среди нарушений инспекторы отметили, что складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий не отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Другое нарушение касалось того, что рубильники, обесточивающие склады, находились внутри самих помещений.

На предприятии не проводятся работы по очистке оборудования от пожароопасных отложений с составлением соответствующего акта и ведением журнала. Также отмечено, что для наружного пожаротушения предусмотрено менее двух водоемов.

А в одном из пристроев и вовсе отмечено нарушение изоляции проводов и кабелей.

Пожалуй, наиболее незначительные нарушения - отсутствовали знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено», а также на крыше отсутствовало ограждение. Достаточно нарушений было связано с неправильным оформлением документов.

Срок на исправления нарушений для одних был отведен до 1 июня для других - до 1 сентября 2019 года.

Владельцем компании, уличенной в нарушениях, является Василий Бочкарев. Он занимает 29 место в рейтинге богатейших людей «Нашего города» с состоянием в 780 млн рублей. Также Бочкарев владеет ООО «ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ», ООО «ПЛАСТКОНСТРУКЦИЯ» (100% вместе с дочерью), ООО «ИКБ» (100% вместе с дочерью).

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