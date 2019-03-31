Внедрение «умных» счетчиков на газ в России отменено

Сообщается, что изначально данную инициативу было поручено подробно просчитать. В результате сумма на реализацию законопроекта получилась «солидной».
В Правительстве РФ отметили, что основным источником финансирования проекта станут тарифы на газ и решили отказаться от этой идеи. На данный момент экономический эффект от установки счетчиков не является чувствительным для потребителей.
По оценкам ряда экспертов, новые счётчики могли стоить для граждан примерно 385 млрд рублей. При этом законодатели не планировали обязать население их устанавливать. Обсуждения возможных изменений в учете потребления газа обсуждались с конца ноября 2018 года.