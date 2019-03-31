В Тюмени женщина протаранила дорожные ограждения и сбежала

Автомобиль ВАЗ 2114 сегодня утром в Тюмени врезался в ограждения выехав на полосу встречного движения. В результате часть одна из полос для движения была перекрыта. Жители города предполагают, что инцидент произошел из-за неопытности водителя – женщина не справилась с управлением.
Лучше б уехала, оттащила, оттолкала, но не бросала авто если никто не пострадал кроме ограждения, - прокомментировала инцидент подписчица одного из тюменских пабликов.
Пользователи сети полагают, что виновницу аварии могут лишить прав.
В конце марта суд вынес решение в деле о ДТП в котором водитель ВАЗ 21013 на улице Авторемонтной не справился с управлением и врезался в дорожный знак. В результате аварии пострадала школьница.