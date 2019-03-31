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В Тюмени женщина протаранила дорожные ограждения и сбежала

31 марта 2019, 07:41
Фото: ЧС Тюмень
Горожане сообщают о женщине, которая въехала в ограждения и сбежала с места ДТП. В инциденте пострадавших нет.
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Тюмень

Автомобиль ВАЗ 2114 сегодня утром в Тюмени врезался в ограждения выехав на полосу встречного движения. В результате часть одна из полос для движения была перекрыта. Жители города предполагают, что инцидент произошел из-за неопытности водителя – женщина не справилась с управлением.

Лучше б уехала, оттащила, оттолкала, но не бросала авто если никто не пострадал кроме ограждения, - прокомментировала инцидент подписчица одного из тюменских пабликов.

Пользователи сети полагают, что виновницу аварии могут лишить прав.

В конце марта суд вынес решение в деле о ДТП в котором водитель ВАЗ 21013 на улице Авторемонтной не справился с управлением и врезался в дорожный знак. В результате аварии пострадала школьница.

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#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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