В Тюмени женщина протаранила дорожные ограждения и сбежала

Автомобиль ВАЗ 2114 сегодня утром в Тюмени врезался в ограждения выехав на полосу встречного движения. В результате часть одна из полос для движения была перекрыта. Жители города предполагают, что инцидент произошел из-за неопытности водителя – женщина не справилась с управлением.