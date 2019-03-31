В ОКБ №1 успешно проводят операции на сердце пожилым пациентам

Определенные успехи связанны с операциями на сердце. За последний месяц проведено три подобных хирургических вмешательства. В частности, есть возможность лечить пациентов возрастной группы со сложными патологиями сердца. Ранее риски превышали положительный эффект.
При замене аортального клапана врачи могут не делать ни одного разреза, а все манипуляции провести с помощью катетера. Отмечается, что последним пациентам, которым оказывалась подобная медицинская помощи были в возрасте 77-79 лет. При этом имелся большой набор противопоказаний.
Транскатетерная имплантация аортального клапана позволили пациентам успешно пройти курс лечения. На данный момент они проходят процедуру восстановления.