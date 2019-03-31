В ОКБ №1 успешно проводят операции на сердце пожилым пациентам

При замене аортального клапана врачи могут не делать ни одного разреза, а все манипуляции провести с помощью катетера. Отмечается, что последним пациентам, которым оказывалась подобная медицинская помощи были в возрасте 77-79 лет. При этом имелся большой набор противопоказаний.